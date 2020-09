TRÊS LAGOAS| Obras de pavimentação e drenagem no Jardim Dourados entram na quinta e última etapa de execução

Foi iniciada nesta segunda-feira (28), a quinta e última etapa das obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais do bairro Jardim Dourados em Três Lagoas. O projeto chega em sua fase final, beneficiando os moradores do bairro com drenagem de qualidade e 100% das ruas asfaltadas.





O secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Adriano Barreto, estima que o prazo de conclusão das obras seja de seis meses, conforme rege o contrato. “Nesta etapa concluiremos 15.970,94 metros quadrados de pavimento, além de implantar guias de sarjeta e tubulação nas ruas restantes. Essas vias serão devidamente sinalizadas e as calçadas terão rampas de acessibilidade. Com isso atingimos o compromisso de pavimentar todo o Jardim Dourados e dar mais qualidade de vida aos moradores”, explicou.





Serão contemplados trechos da Rua Crispim Coimbra, Rua Benedito Soares da Motta, Rua Mario Mancini, Rua Pé do Tamburi, Rua Tapajós e Rua José Mancini Pereira, que estarão parcialmente interditadas durante o serviço.





Orçada em R$ 1.379.715,87, a obra é executada pela empresa Noromix Concreto, vencedora da licitação.

O secretário explica, ainda, que há outras duas obras do Governo Estadual que estão sendo realizadas no mesmo bairro.





“Caso a empresa contratada pelo Estado não consiga concluir as obras, a Prefeitura Municipal se compromete a assumir o serviço, pois, nossa população e a Cidade não podem ser prejudicadas”, finalizou.

©DIVULGAÇÃO