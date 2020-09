TRÊS LAGOAS| Kits Alimentação e Hortifrúti são entregues nesta terça-feira (15) na REME

Mais uma entrega de Kits Alimentação e Hortfrúti está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) aos 11.250 alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) de Três Lagoas.





Atualmente, 4.500 alunos da REME, cuja família recebe o benefício do Bolsa Família e 6.750 alunos que preencheram cadastros nas unidades recebem o kit distribuídos mensalmente.





Segundo a secretária de Educação e Cultura, Heliety Antiqueira, a entrega do Kit Alimentação Escolar ocorrerá no período de 14 a 18 de setembro às famílias dos alunos da REME.





“Graças ao compromisso de nossa Gestão Municipal, podemos ofertar aos nossos alunos o direito à Alimentação Escolar de qualidade, prioridade antes mesmo das dificuldades desta pandemia”, disse.





Todas as Unidades coordenam as entregas com horários agendados para não haver aglomeração seguindo as recomendações das autoridades em Saúde e decretos municipais em relação à Covid-19.