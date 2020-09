TRÊS LAGOAS| Antigo Paço Municipal começa a ser reformado e revitalizado

O Antigo Paço Municipal é o próximo local a ser contemplado com reforma e revitalização pela Gestão Municipal. Localizado em frente à Praça Senador “Ramez Tebet” e à antiga Estação Ferroviária, que também já passou por reforma, o Paço Municipal é um patrimônio histórico, onde, durante muitos anos funcionaram setores de atendimento ao público, secretarias municipais e gabinete de ex-prefeitos e, atualmente, a Diretoria Municipal de Cultura.





Conforme o secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), Adriano Barreto, toda a arquitetura será mantida, preservando o aspecto histórico e memorial do Paço.





“O local será contemplado com serviços de reestruturação do layout interno, substituição da parte elétrica e hidráulica, construção de novos sanitários para o público e funcionários, pintura, substituição de parte do piso, manutenção da cobertura e revitalização da fachada”, pontuou.





A empresa Bergamo Construtora está à frente da obra e tem o prazo de 8 meses para conclusão. O investimento é de R$ 1.182.259,42, recursos próprios do Município.