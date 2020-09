Terça-feira tem névoa no céu, temperatura mais baixa e alerta de vendaval

O instituto emitiu aviso para ventos de até 60 km/h em 8 cidades. Há baixo risco de queda de galhos de árvores





Encoberta por uma nuvem de fumaça, Campo Grande amanheceu fresquinha com os termômetros marcando 19,6ºC, por volta das 6h. As temperaturas aumentam no decorrer do dia e a máxima na Capital pode chegar a 36ºC com céu claro, poucas nuvens no período da tarde e umidade relativa do ar baixa com índices variando entre 70% e 10%, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





A previsão para Mato Grosso do Sul é de calorão com máxima de 42ºC. Há alerta de onda de calor com temperatura 5ºC acima da média para Campo Grande e outros 32 municípios. O instituto também emitiu aviso para vendaval em 8 cidades com vento de até 60 km/h. Há baixo risco de queda de galhos de árvores.





Amanhecer com sol nascendo na região do Bairro Amambai (Foto: Henrique Kawaminami)

Em Chapadão do Sul, Ponta Porã, Caarapó, Rio Brilhante, Paranaíba, Selvíria e Três Lagoas, as máximas serão de 38ºC, em Miranda, Rochedo e São Gabriel do Oeste 39ºC, em Sidrolândia, Aquidauana e Sidrolândia 41ºC, em Corumbá e Sonora 42ºC.





Os municípios com alerta de vendaval são: Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Nova Andradina, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.





