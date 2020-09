Terça-feira com tempo firme e baixa umidade do ar para Mato Grosso do Sul

O tempo segue firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (29). Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado, e sem expectativa de chuva para o Estado.





A umidade relativa do ar continua baixa, especialmente durante a tarde nos setores noroeste, norte e bolsão. Para esta terça os índices podem variar entre 85% a 15%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Cuidados como ingerir bastante líquido e redobrar atenção com idosos e crianças são recomendados.





Vento fraco a moderado em todas as regiões. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 17°C a 41°C.





Confira no mapa as condições estimadas para algumas cidades sul-mato-grossenses.









Chuva





De acordo com o ultimo prognostico emitido pelo Cemtec, até o dia 11 de outubro não há expectativa de chuva significativa e as temperaturas seguem em elevação gradativa com a umidade do ar muito baixa. Há expectativa para retorno da chuva em forma de pancadas entre 11 e 14de outubro com acumulados de até 20 milímetros.





Calorão





A meteorologia indica que nos próximos dias as temperaturas ficarão bastante elevadas e a umidade relativa do ar bastante baixa. Ao menos até 1° de outubro, essa forte onda de calor elevará as temperaturas acima dos 40°C em varias regiões do Brasil, incluindo o centro-oeste.





Cuidados





As elevadas temperaturas dos próximos dias podem causar sintomas como irritação, cansaço durante o dia, dores de cabeça e tontura. Entre as recomendações estão: ingira pelo menos dois litros de água por dia; usar filtro solar com FPS acima de 50, e, se possível, protetor labial com filtro para evitar queimar os lábios; utilizar barreiras físicas, como boné, chapéu, óculos de sol e camiseta quando for se expor ao sol; procure ficar em locais ventilados; e se possível, não se exponha diretamente ao sol, e evite horários em que o sol está mais forte, especialmente próximo ao meio dia.





Por: Mireli Obando, Subcom