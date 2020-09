‘Só mato com faca porque sou paraguaio’: diz assassino de idoso ao ser preso pela PM

Idoso foi assassinado com três golpes de faca

Foi preso na noite desta quarta-feira (9), em Caarapó a 273 quilômetros de Campo Grande, um homem de 40 anos acusado de matar a golpes de faca o idoso de 68 anos, Heitor Antunes Lemes depois de um desentendimento por comercialização de drogas.





O acusado acabou preso depois que populares o cercaram para não deixá-lo fugir sendo a polícia acionada e o homem levado para não ser linchado. Na delegacia, ele confessou que matou Heitor com três facadas depois da vítima comprar dois quilos de pasta base e não pagar pelo produto.





Com o acusado foram encontrados a faca usada no crime além de dois celulares que foram furtados da vítima após o assassinato. Segundo o site Caarapó News, o autor ainda contou que pretendia matar outra pessoa na cidade por não pagar pela droga vendida. Ele ainda teria contado vantagem para os policiais de que já havia assassinado outras seis pessoas. Ainda segundo o acusado, ele teria dito que só mata com faca por que é paraguaio.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo