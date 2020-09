Sexta-feira de sol escaldante em Mato Grosso do Sul

O Inmet reforçou alerta para baixa umidade relativa do ar abaixo de 12% para Campo Grande e outras 33 cidades





A penúltima sexta-feira de inverno tem sol escaldante em Mato Grosso do Sul com os termômetros marcando 43ºC. Em Campo Grande, a máxima será de 39ºC, céu com muitas nuvens durante o dia e umidade relativa do ar variando entre 50% e 15%. Não há previsão de chuva para MS. A primavera, estação das flores, começa na terça-feira (dia 22).





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) reforçou alerta para baixa umidade relativa do ar abaixo de 12% para Campo Grande e outras 33 cidades. Há grande risco de incêndios florestais e à saúde como doenças pulmonares e dores de cabeça. O recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) é índice de acima de 60%. Também foi reforçado o aviso para onda de calor com temperatura 5ºC acima da média para a maioria das cidades de MS.





Em Coronel Sapucaia, a máxima será de 39ºC, em Chapadão do Sul e Ponta Porã 40ºC, em São Gabriel do Oeste, Selvíria, Rochedo, Figueirão, Três Lagoas, Dourados e Bela Vista 41ºC, em Porto Murtinho e Sidrolândia 42ºC, em Corumbá, Miranda, Aquidauana, Sonora e Coxim 43ºC.





Mato Grosso do Sul continua a bater recordes de calor com temperaturas 4,8°C acima da média. Ontem (10), 34 municípios do Estado registraram temperaturas acima dos 38°C, com sensação térmica ainda maior, próximo dos 50°C.





