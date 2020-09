Segunda-feira, último dia de inverno tem mudança no tempo, temperatura amena e chuva em MS

Mudança de estação aumenta áreas de instabilidade em Mato Grosso do Sul





Depois de um longo período de estiagem a troca de estação promove aumento de áreas de instabilidades em Mato Grosso do Sul. O inverno se despede na próxima terça-feira (22) dando lugar a primavera que vai até 21 de dezembro.





Segundo estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as precipitações devem ocorrer gradativamente no Estado até quarta-feira (23), sendo a segunda (21) e a terça-feira (22) os dias em que a chuva ocorre com maior intensidade.





Embora a meteorologia indique baixo volume de chuva – 10 milímetros para o período entre 19 e 23 de setembro - as condições promovem mudança significativa no calorão e secura que vinham castigando o Estado.





Para esta segunda-feira (21) a previsão é de tempo instável. O dia terá céu nublado e há expectativa de chuva para todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A variação da umidade relativa do ar está estimada entre 80% a 45%. Vento fraco a moderado em todas as regiões, e temperaturas podendo variar entre 13°C a 32°C. Para a Capital a mínima estimada é de 18°C e a máxima de 26°C.





Chuvas em maior quantidade





Chuvas mais significativas são esperadas entre os dias 27 a 29 de setembro em Mato Grosso do Sul. Nesse período as áreas de instabilidades voltam a se intensificar dando condições para chuvas em maiores quantidades em todo Estado, segundo o Cemtec.





As regiões central, norte e bolsão poderão ter acumulados menores em até 20 milímetros acumulados e as regiões pantaneira, sudoeste e sul poderão ter os maiores acumulados no período chegando até 50 milímetros, mostrando condições para chuvas de fraca a moderada intensidade na ocasião.





O órgão reforça que devido ao período de estiagem prolongado podem ocorrer condições adversas no tempo, como chuvas intensas, ventos fortes e raios. É necessário o acompanhamento da estimativa que pode sofrer alterações futuras.









Por: Mireli Obando, Subcom