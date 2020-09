Sectur e Fundtur divulgam pesquisa para acompanhar saúde dos visitantes após feriado

As informações coletadas serão organizadas pelo OBSERVATÓRIO DE TURISMO DE MS

A Secretaria de Turismo de Bonito em parceira com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul elaborou uma pesquisa simples para contribuir com a retomada do turismo em Bonito. O objetivo é acompanhar os turistas que visitaram município, principalmente durante o feriado de 7 de setembro, nos 14 dias após o check out no que tange ao controle da pandemia da Covid-19.





A pesquisa traz questionamentos simples como ‘os visitantes se sentiram seguros durante a viagem ao município, com a aplicação dos protocolos de biossegurança adotados por todos os segmentos do trade; apresentam algum histórico de Covid-19, ou manifestaram sintomas relacionado a doença após a viagem’.





O município abriu as portas para os visitantes oficialmente em 1 de junho de 2020 – o fechamento devido a pandemia ocorreu na segunda quinzena de março – porém o trade turístico optou por retomar as atividades em 1 de julho, para ter tempo hábil para elaboração e aplicação dos protocolos de biossegurança. Atualmente o município conta com sete documentos, elaborados especificamente para cada segmento e é referencia nacional e internacional quanto a retomada do turismo com segurança.





O feriado de 7 de setembro porém, foi a primeira experiência de cidade cheia desde a reabertura. Praticamente todo o trade registrou capacidade máxima permitida, desde hotéis, pousadas, casas de temporada, atrativos, bares e restaurantes. Dados do Posto de Controle e Monitoramento montado na MS-178, na entrada da cidade, apontam que 10,9 mil pessoas passaram por entrevista e aferição de temperatura durante os dias 4 e 7 de setembro.





A pesquisa é justamente para acompanhar esses visitantes, identificar possíveis contaminações e pontos falhos nos protocolos, para que possam ser corrigidos, garantindo um serviço de excelência.





As respostas dos turistas nos auxiliará na elaboração do planejamento estratégico que implantaremos nos próximos feriados, de 12 de outubro e 02 de novembro, uma vez que a procura está muito grande e a previsão é da Cidade encher novamente.





A Sectur pede apoio do trade turístico na divulgação da pesquisa, para que esta possa chegar ao maior numero de visitantes possível.









ASSECOM