Sebrae irá lançar guia para candidatos firmarem compromisso com pequenos negócios

Evento apresentará agenda voltada ao desenvolvimento econômico dos municípios sul-mato-grossenses

Coletiva para a imprensa acontece no Living Lab, localizado na Rua Brasil ©Sebrae MS

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Sérgio Longen, junto a autoridades e representantes do setor produtivo do estado convida a imprensa para conferir o lançamento do guia Seja um Candidato Empreendedor - Eleições 2020. A coletiva acontece nesta sexta-feira (25), às 9h30, na sede do Living Lab em Campo Grande.





O guia reúne dicas práticas para que os candidatados a prefeito e vereador firmem compromisso com a agenda de desenvolvimento econômico dos municípios sul-mato-grossenses, por meio do fomento ao empreendedorismo e do apoio aos pequenos negócios.





Participam também do lançamento e coletiva para a imprensa o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), João Maria Lós; o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) Pedro Caravina; entre outras autoridades.





Na ocasião, o Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS também apresentará um documento com 100 ações do Sebrae, com projetos que já foram testados nos municípios e aprovados na prática; além da cartilha Retomada Econômica Municipal, que reúne os protocolos de segurança contra a Covid-19 elaborados para cada segmento econômico.





Importância dos pequenos negócios





Os pequenos negócios são a força viva da economia do Brasil. Eles representam 98% das empresas do país, e em Mato Grosso do Sul, são responsáveis por mais da metade dos empregos formais.





Desta forma, o Sebrae acredita que uma agenda comprometida com as micro e pequenas empresas gera renda, emprego e prosperidade no município, além de aumentar a arrecadação sem elevar impostos.





Serviço





Lançamento guia Seja um Candidato Empreendedor





Data: 25 de setembro (sexta-feira)





Hora: 9h30





Local: Living Lab (R. Brasil, 205, Monte Castelo – ao lado do Sebrae).





ASSECOM/SEBRAE-MS