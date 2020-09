Rixa antiga provocou morte de mulher com sete facadas em Campo Grande

Sandra foi morta com facadas no rosto e na barriga no Bairro Taquarussu

Uma rixa antiga seria a causa do assassinato de Sandra Aparecida Souza Mendes de 51 anos, no bairro Taquarussu, em Campo Grande. Ela foi esfaqueada 7 vezes pela autora que acabou presa depois de ser levada para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região.





A autora identificada como Fernanda, de 23 anos, foi presa e deve ser levada depois da audiência de custódia desta quarta-feira (2) para o Presídio Feminino Irmã Irma Zorzi, na Capital. Informações passadas pelo delegado Nilson Friedrich é de que as duas mulheres tinham uma rixa antiga e na noite de terça-feira (1º) houve uma briga na quitinete onde viviam.





As duas estavam armadas com faca e se esfaquearam, sendo que Sandra foi ferida por 7 vezes no rosto e no tórax morrendo no local antes da chegada do socorro, e a autora teve alguns ferimentos superficiais, sendo socorrida e levada para uma unidade de saúde e depois de ser medicada foi levada para a cela da delegacia. As facas usadas no crime foram apreendidas pela perícia.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo