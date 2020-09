Quer saber se foi multado? Veja quanto tempo demora e como consultar!

Você está achando que foi multado e não sabe se essa infração já entrou no sistema? Acompanhe esse artigo e descubra quanto tempo demora e como consultar o sistema do Detran para saber se realmente foi multado.





Se você circula diariamente com seu carro, ou moto e está com a impressão de que pode ter sido multado. Saiba que é possível realizar essa consulta junto ao site do Detran. No entanto, se a sua dúvida é referente a um acontecimento muito recente, é importante ter em mente que leva um tempo para que a infração seja inserida no sistema do Detran.





Neste artigo, falaremos quanto tempo demora para que essa infração seja inserida no sistema do Detran e mostraremos como fazer para saber se foi multado, dando um passo a passo para a realização da consulta.





Por que é importante saber se foi multado?





Quem circula com veículo próprio todos os dias pelas cidades ou estradas, pode acabar, uma vez ou outra, se distraindo com as regras de trânsito. Essa distração, mesmo que não seja grave, pode gerar uma multa automática.





Se este é o seu caso, você possui um veículo empresarial, ou mesmo compartilha a direção com mais pessoas, saiba que existe uma maneira bem simples para saber se foi multado ou não.





Essa consulta é importante, especialmente nos casos de carro compartilhado, visto que, sempre que uma infração é cometida, a multa é registrada ao carro e automaticamente vinculada ao dono do veículo e não a quem estava dirigindo.





Além da penalidade financeira que, se não for quitada pode atrapalhar na realização do licenciamento do veículo, ela pode levar o nome do motorista responsável a inclusão ao cadastro de dívida ativa. Existe ainda a questão dos pontos perdidos na CNH, que podem levar a suspensão do direito de dirigir.





Outro problema muito comum que as multas podem trazer é a negativa das seguradoras na contratação de um seguro auto. É comum que as empresas neguem a oferta do seguro para carros que possuem multas ativas.





E essa negativa não é o único problema com seguros que as multas podem oferecer. A perda do direito de cobertura em caso de sinistro também é possível. Por exemplo, se você bateu o carro enquanto estava mexendo no celular, neste caso, além do acidente você cometeu uma infração de trânsito, passível de multa. Então, além da penalidade financeira, você a seguradora pode negar a indenização do seguro auto





Como saber se foi multado?





Para saber se foi multado é muito simples: basta acessar o site do Detran do Mato Grosso do Sul e, no menu de serviços, procurar pela opção de infrações. Feito isso, você deverá preencher o formulário a seguir, informando o número do RENAVAM e a placa do veículo, e clicar em consultar.





Todas as infrações em aberto aparecerão na página a seguir. A seguir mostraremos um passo a passo como exemplo, realizado no site do Detran MS, mas independentemente do site, o processo de realização da pesquisa será sempre o mesmo, acompanhe:





1. Acesse o site: http://www.detran.ms.gov.br/ , e logo na página inicial clique em “portal de serviços”, no canto superior à direita;













2. Uma nova página será aberta com diferentes opções para consulta, clique na opção “Infração”;









3. Na opção “consulta de multa” indique a placa do veículo, número do RENAVAM e clique na opção “consultar”;









4. Depois desse passo, verifique as informações que foram apresentadas e se consta alguma multa.





Além da possibilidade de realizar a consulta para saber se foi multado, você também pode simplesmente esperar que uma notificação chegue até a sua residência, ou endereço onde o veículo está registrado.





Essa notificação deverá ser recebida também em um prazo máximo de 30 dias, mas problemas e extravios podem acontecer, além disso, é comum, casos em que a pessoa mude de residência e esqueça de atualizar o endereço no registro do seu veículo. Por isso, o mais indicado é que você sempre fique atento às informações disponíveis no site do Detran.





Quanto tempo leva para uma multa ser inserida no sistema do Detran?





Segundo o próprio Detran – Departamento Estadual de Trânsito, independentemente de a multa ser municipal, estadual, ou federal, o prazo máximo de inclusão da infração no sistema do órgão é de até 30 dias corridos.





Após esse período, a infração poderá ser consultada facilmente tanto nos postos de atendimento do Detran, como pela internet, através de seu site. Vale dizer que essa regra é a mesma tanto para multas eletrônicas, aplicadas por radares de trânsito, como para multas manuais, aplicadas pelas autoridades competentes.





Agora que você viu o que fazer para saber se foi multado, e quanto tempo leva para que uma infração seja incluída no sistema do Detran, será bem mais simples manter toda a sua documentação e a de seu veículo em dia.





Por Jeniffer Elaina, do SeguroAuto.org