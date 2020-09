PSD está em 2° lugar no Ranking Nacional com quase 40 mil candidatos em todo Brasil

O número mostra a abrangência nacional do partido, um aumento de mais de 30% de seus candidatos em comparação às eleições de 2016. Em Mato Grosso do Sul são 19 candidatos a prefeito, 16 a vice-prefeito e 720 a vereador

Em todo o Brasil, o PSD irá concorrer nas próximas eleições municipais com candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. O número consta nas estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e mostra a abrangência nacional do partido, com candidaturas próprias em todas as regiões e em grandes cidades do País.





Em Mato Grosso do Sul, legenda comandada pelo senador Nelsinho Trad, o Partido Social Democrático tem 755 candidatos que disputarão um cargo eleitoral em todo Estado. Em Campo Grande o PSD tem o prefeito Marquinhos Trad, e no interior do Estado, no município de Fátima do Sul, Ilda Machado disputam a reeleição.





Entre os 32 partidos registrados, e de acordo com as estatísticas do TSE, o PSD está em 2° lugar do Ranking Nacional com maior volume de candidatos. São 1.623 candidatos a prefeito, 1.339 a vice-prefeito e 36.011 a vereador, um total de 38.975 candidatos em todo Brasil.





Dos candidatos registrados pelo PSD para as próximas eleições em Mato Grosso do Sul, 19 tentam o cargo de prefeito, 16 o de vice-prefeito e 720 o de vereador. Os números do TSE mostram ainda que 491 são homens e 264 são mulheres.





No Mato Grosso do Sul, houve uma expansão bastante significativa, em razão do trabalho realizado pelo senador Nelsinho Trad, presidente estadual do partido. Em diversos pequenos municípios do interior do Estado, o PSD expandiu suas bancadas de vereadores e conquistou lideranças que vão liderar chapas bastante competitivas para as eleições deste ano.





Por: Denise Nantes