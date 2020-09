PSB de Campo Grande realiza convenção na próxima segunda-feira, dia 14

O vereador Carlos Augusto Borges (PSB), presidente da Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Campo Grande, informa que a Convenção Partidária será realizada no próximo dia 14 de setembro, das 9h às 15 horas, na sede do diretório estadual da Legenda, localizada Av. Hiroshima, 1.909 - Carandá Bosque III. Carlão destaca que a convenção seguirá todos os protocolos de combate a Pandemia do Covid-19, mantendo o distanciamento social, utilizando álcool em gel, bem como máscaras de proteção individual.





“No primeiro momento pensamos em fazer no dia 9 e de forma remota através de videoconferência online, mas definimos fazer presencialmente no dia 14, segunda-feira. Com todos os cuidados de prevenção ao Covid-19. Na ordem do dia vamos deliberar a proposta de coligação partidária para eleição majoritária. Vamos escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Também vamos divulgar nossa chapa de vereadores com boas chances de ampliarmos nossa participação no Legislativo Municipal”, avaliou.





Atualmente integram a bancada do PSB na Câmara Municipal os vereadores Carlão, que é o 1º secretário da Mesa Diretora e presidente municipal da legenda e o vereador Veterinário Francisco, ambos concorrem a reeleição. Durante a convenção serão sorteados os números com que os candidatos concorrerão nas eleições 2020.









Por: Janaina Gaspar