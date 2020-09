Policiais da Dracco apreende três aeronaves com "gambiarras" e até bateria de carro

Dois dos aviões usavam baterias veiculares para funcionar, o que compromete segurança dos voos

Um das aeronaves apreendidas pela polícia ©DIVULGAÇÃO/DRACCO

Policiais da Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) apreenderam três aviões durante uma nova fase da Operação Icaro, denominada Arcanjos. As ações foram realizadas ao longo da semana em três cidades: São Gabriel do Oeste, Aquidauana e São Gabriel, no Rio Grande do Sul.





Desde 2016, a Operação Icaro investiga crimes aeronáuticos e acidente aéreos em Mato Grosso do Sul. Nesta semana, as equipes da delegacia e da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) voltaram às ruas para cumprir mandado de busca e apreensão em cidades do interior de Mato Grosso do Sul e também no sul do país.





O primeiro mandado foi em uma oficina de São Gabriel do Oeste, no setor de hélices do estabelecimento. No mesmo dia, as equipes são visitaram outra oficina no Rio Grande do Sul, na cidade de São Gabriel. Mais tarde, os policiais foram até Aquidauana, onde apreenderam as duas aeronaves.

Delegada Ana Cláudia Medina ©DIVULGAÇÃO

Segundo a polícia, os aviões apresentavam irregularidades que colocaram a “segurança de voo” em risco. Um deles estava com uma bateria veicular instalada e o outro teve o tanque de combustível extraído sem registros de que o serviço foi feito por profissional habilitado.





A terceira aeronave apreendida era usada para instrução no aeroclube de Aquidauana, mas foi encontrada em uma oficina de Campo Grande. Ela apresentava várias irregularidades e também usava uma bateria veicular no lugar da especifica. Perícia, policiais da especializada e equipes da Anac, estiveram em todos os locais.

Aeronaves usavam bateria veicular





Por Geisy Garnes