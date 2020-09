PANDEMIA| MS tem quase 65 mil casos confirmados e registra 1.191 mortes pelo novo coronavírus

Foram 926 confirmações e 12 mortes nas últimas 24 horas

Mato Grosso do Sul já soma 64.959 casos confirmados de Covid-19, com 926 novos registros nesta terça-feira (22). Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico do novo coronavírus, apresentado diariamente pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).





Com bases nos números, a média móvel no Estado foi calculada em 666 casos por dia, nos últimos 7 dias. O boletim traz que nas últimas 24 horas foram registrados 12 óbitos, elevando o total de vítimas fatais em MS para 1.191 e a média móvel em 12,14 óbitos por dia, nos últimos 7 dias, além de taxa de letalidade de 1,8%.





Os novos óbitos foram registrados em Campo Grande, com seis mortes e nas cidades de Aparecida do Taboado, Aquidauana, Miranda, Rio Brilhante, Taquarussu e Três Lagoas, com um caso cada.





A SES também destacou que MS já contabiliza um total de 255.465 casos notificados, dos quais 186.347 foram descartados. Há 1.327 testes em análise no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) e 2.832 casos sem encerramento pelos municípios.





Os novos casos de hoje trazem Campo Grande à frente, com 463 novos casos, seguida por Dourados (94), Três Lagoas (59), Miranda (36), Cassilândia (29), Paranaíba (26), entre outros. Confira a tabela na galeria abaixo para mais detalhes e demais localidades.





Dos 64.959 casos confirmados em MS, 58.192 já estão recuperados. Em relação às internações, MS tem 457 pacientes internados, além de um paciente de outro estado que não foi contabilizado como confirmado de MS. Destes 238 estão em leitos clínicos (178 públicos e 60 privados) e 220 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 159 estão em leitos públicos e 61 em privados.





A taxa de ocupação de leitos de UTI públicos global nas 4 macrorregiões de MS é de: 73% em Campo Grande, 64% em Dourados, 40% em Três Lagoas e 78% em Corumbá. A taxa de contágio está calculada em 1,04 – a meta da SES é alcançar uma taxa menor que 1, que significa controle da doença





As cidades com mais casos em MS são: Campo Grande (28.595 casos, com 506 óbitos), Dourados (6.882 casos, com 92 óbitos), Corumbá (3.786 casos, 124 óbitos), Sidrolândia (1.975 casos, 24 óbitos) e Três Lagoas (1.869 casos, 29 óbitos).





Por: Mylena Rocha