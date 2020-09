PANDEMIA| Dados do novo Boletim Coronavírus revelam 367 novos casos no Estado e 20 óbitos

O Boletim Coronavírus deste sábado (12) traz novos números preocupantes, deixando bem claro que a pandemia ainda não está em queda em Mato Grosso do Sul. Segundo o médico e pesquisador da UFMS/Fiocruz, Júlio Croda, que participou da live ao lado da secretária-adjunta de Saúde do Estado, Christine Maymone, como o vírus chegou mais tardiamente no MS, a queda aqui será lenta e gradual.





Os últimos registros são de 367 novos casos confirmados da doença. Como sempre a Capital segue no topo da lista com mais 148 pessoas contaminadas pela Covid-19; a seguir vem Corumbá com 53; Três Lagoas registrou 35 e Dourados 34 novos casos.









O total de óbitos foi de 20 nas últimas 24 horas. Sendo 4 em Campo Grande, 2 em Corumbá; 2 em São Gabriel do Oeste e 1 óbito nas seguintes cidades: Fátima do Sul; Aparecida do Taboado; Maracaju; Ladário; Aquidauana; Nioaque, Porto Murtinho; Paranaíba e Ponta Porã. A idade das vítimas varia de 52 anos (Campo Grande) a 99 anos de idade (Corumbá).





A média móvel de novos casos por semana é de 1.065 e de óbitos é de 14,7. A taxa de contaminação é de 1,1. Conforme Christine Maymone, o Estado continua registrando um dos piores índices de isolamento social do País, fato que aumenta ainda mais a contaminação entre as pessoas.





Por: Theresa Hilcar