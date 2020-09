Mulher é agredida e mata o filho a facadas, durante discussão

Crime ocorreu na noite de ontem (6) em Paranaíba

Mulher foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba ©MS em Foco

Mulher, de 67 anos, foi presa na noite de ontem (6) depois de matar o filho, de 50 anos, a facadas. O crime ocorreu em Paranaíba, cidade distante a 422 quilômetros de Campo Grande.





À polícia, a mulher relatou que estava em casa com o filho e os dois tiveram uma discussão. Durante a briga, ele pegou um facão que estava na gaveta da cozinha e bateu no rosto da mãe. Ela caiu no chão e foi agredida a chutes pelo homem.





Para se defender, a mulher pegou uma faca e feriu o filho. Ele foi para os fundos da casa e voltou com um objeto tentando agredi-la novamente, sendo atingido por mais golpes pela mãe.





Suja de sangue, a mulher foi para a frente da residência, contou que havia esfaqueado o filho e pediu que os vizinhos chamassem a polícia.





O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o homem já estava sem vida, caído próximo a porta do banheiro. A mulher foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba. -





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo