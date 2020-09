Motorista que causou acidente grave em cruzamento não tem habilitação

A colisão foi entre um veículo VW Gol e uma caminhonete, na noite de ontem

O veículo Gol ficou com a frente destruída ©DR

Sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), um motorista de 52 anos causou acidente grave no cruzamento das avenidas das Bandeiras com a Fábio Zahran, na região da Vila Carvalho, em Campo Grande. Duas pessoas foram socorridas e levadas para unidades de saúde.





Conforme boletim de ocorrência, por volta das 21h30, o condutor seguia numa caminhonete MMC/L200 e tinha como passageira a esposa de 49 anos, quando ao fazer a conversão para entrar à esquerda, na Avenida Fábio Zahran, invadiu aa contramão e colidiu de frente contra o VW Gol dirigido por um homem de 63 anos.





O motorista do Gol sofreu ferimentos graves no rosto e chegou a desmaiar. A esposa do condutor da caminhonete também ficou ferida. Os dois foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados à Santa Casa. Ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas. Após checagem no sistema da polícia, foi constatado que o autor não possui habilitação.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira