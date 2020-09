Motorista de acidente que matou menino de 7 anos vai responder por homicídio

Condutor também vai responder por lesão corporal culposa por influência de álcool

Acidente fatal aconteceu na tarde de domingo, na MS-450 ©Reprodução

O motorista do Fiat Uno que capotou na tarde de ontem na MS-450, a dois quilômetros do Distrito de Palmeiras, que vitimou um menino de 7 anos, vai responder por homicídio culposo no trânsito.





Segundo o site O Pantaneiro, a polícia civil de Dois Irmãos do Buriti, confirmou a embriaguez do condutor que está preso e será indiciado por homicídio culposo no trânsito qualificado pela influência de álcool.





O capotamento aconteceu após um dos pneus dianteiros do veículo ter estourado durante uma curva na estrada, momento em que o motorista perdeu o controle da direção.





No veículo estavam quatro crianças e o condutor que se recusou a fazer o teste do bafômetro, apesar do aparente estado de embriaguez.





Uma das crianças, um menino de sete anos morreu ao chegar no Hospital de Dois Irmãos do Buriti e uma menina de 6 anos foi transferida em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde.





O motorista também vai responder por lesão corporal culposa com a mesma qualificação de influência do álcool na condução de um veículo.





