Morre o cantor Parrerito, integrante do lendário "Trio Parada Dura", de Covid-19

O músico estava internado em UTI desde o dia 29 de agosto, em Belo Horizonte (MG)

Parrerito, que morreu neste domingo, vítima da covid-19 ©Reprodução A covid-19 matou, neste domingo, um dos integrantes de grupo lendário da música sertaneja no Brasil. Parreirito, do "Trio Parada Dura", faleceu aos 67 anos.





“É com muita tristeza e o coração apertado que informamos o falecimento do cantor Eduardo Borges, conhecido como Parrerito, neste domingo, 13 de setembro, em Belo Horizonte (MG)", diz comunicado do grupo, segundo a coluna de Leo Dias, no jornal Metropoles.





Parrerito morreu por volta das 22h, no horário de Brasília, após complicações causadas pela covid-19, conforme foi divulgado.





O músico estava internado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último dia 29, em Belo Horizonte (MG), em razão das complicações da covid-19.





Por Marta Ferreira