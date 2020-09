Marido encontra mulher morta com short abaixado dentro de poço em MS

Caso foi registrado como morte a esclarecer

Marido percebeu que a mulher sumiu durante a madrugada ©ILUSTRAÇÃO Foi encontrada morta dentro de um poço, na cidade de Laguna Carapã, a 275 quilômetros de Campo Grande, Cleide Irala, de 39 anos. Ela foi encontrada pelo marido no domingo (27).





Segundo informações do marido à polícia civil, a mulher foi se deitar com ele na noite de sábado (26), mas quando se levantou por volta das 23 horas não viu mais a esposa na cama, e passou a procurá-la. Já na tarde de domingo (27) encontrou o corpo da esposa dentro de um poço.





Cleide estava com o short abaixado dentro do poço que fica nos fundos dom sitio onde moram. O corpo foi levado para o IML (Instituto de Medicina Legal) para exames e determinar as causas da morte. O caso foi registrado como morte a esclarecer.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo