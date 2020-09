Live de deputado Lucas de Lima debaterá a crise conjugal

Focado nas questões que dizem respeito ao cotidiano das pessoas – quer no parlamento como nos meios de comunicação – o deputado Lucas de Lima se vê motivado para abordar as questões voltadas as relações familiares em tempos de pandemia.





Para tanto, ele promoverá no próximo dia 16 – à partir das 19 horas – através do facebook – uma live inédita com a participação da experiente ‘coach’ Karine Godoy, quando vários aspectos dos relacionamentos familiares e afetivos.





O deputado lembra que tem notado um crescimento da crise conjugal, não só pelo alto numero de divórcios registrados em Campo Grande, bem como pelas reclamações expostas pelos ouvintes em público nas ondas do rádio. Daí que o parlamentar entende ser oportuno e necessário abrir mais esse canal para um debate sadio para evitar ou minorar as crises que tem aflorado nos lares nestes últimos meses.





ASSECOM