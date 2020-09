Live: ação de medicamento homeopático para prevenir sintomas da gripe em tempos de pandemia

©DIVULGAÇÃO A Comissão Especial em apoio ao Combate à Covid-19 da Câmara Municipal de Campo Grande promove live nesta quarta-feira (9), às 9h30, para falar sobre a Ação de Prevenção Homeopática na síndrome gripal em tempos de pandemia. Uma parceria entre Associação Médica Homeopática de Mato Grosso do Sul (AMHMS) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que passou a distribuir de forma gratuita, desde o dia 17 de agosto, medicamento homeopático capaz de prevenir os principais sintomas da síndrome gripal, que pode ser utilizado por todas as pessoas de todas as idades, em gestantes, pessoas com ou sem sintomas de Covid-19.





De acordo com a coordenadora da Ação, a médica homeopata Nazira Scaffi, o medicamento homeopático é capaz de fortalecer o organismo, reduzindo o sofrimento que o corpo tem no enfrentamento da doença. "Com essa ação pretendemos reduzir o agravamento da doença, caso a pessoa tenha a infecção e, também, reduzir a necessidade de internação e sobrecarga do sistema de saúde”, explicou.





Participam da live, a coordenadora da Ação Homeopática, dra. Nazira Scaffi; o professor da Universidade Federal de MS e coordenador da Residência Médica em Homeopatia e Medicina da Família, dr. Joaquim Dias da Mota Longo; a médica homeopata e sanitarista, dra. Rita de Cássia Budib Lourenço e a coordenadora da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, Maria Auxiliadora Ribeiro Vilalba Fortunato.





A Comissão realiza live todas as quartas-feiras com objetivo de manter a população informada sobre as ações de enfrentamento à Covid-19, composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Eduardo Romero, Pastor Jeremias Flores, Betinho e Delegado Wellington.





Serviço





Como medida preventiva ao Coronavírus o evento é fechado ao público. A transmissão pode ser acompanhada a partir das 9h30, nesta quarta-feira (9), pelo Facebook ou pelo Youtube . A população pode participar da live enviando seus questionamentos que serão encaminhados em tempo real para os vereadores e convidados.





ASSECOM