Lançamento do DataSebrae Biogás amplia o acesso à energia renovável

Ferramenta é resultado de uma parceria entre o Sebrae e GEF Biogás Brasil, que busca transformar a matriz energética do País

Reunir informações essenciais e soluções para o desenvolvimento, difusão e aplicações da bioenergia no Brasil: esse é o objetivo do DataSebrae Biogás, lançado nesta terça-feira (15). A ferramenta foi desenvolvida por meio de parceria entre o Sebrae e o projeto GEF Biogás Brasil – liderado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e implementado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), que pretende transformar a matriz energética brasileira.





Na ocasião, o representante da UNIDO, Alessandro Amadio, ressaltou o potencial da iniciativa: “O biogás transforma resíduos em oportunidade e a oportunidade em negócios pelo Brasil inteiro. Esse projeto encontrou um terreno muito fértil no Ministério da Ciência e Tecnologia, cuja liderança e visão nos permitiu estabelecer objetivos ambiciosos, porém concretos”. Ele completou destacando a importância das parcerias: “Evidentemente não poderíamos fazer isso sozinhos. O Sebrae é o parceiro natural quando falamos de negócios no Brasil, pois possui uma rede nacional intensa e eficaz, com profissionais muito preparados e engajados”.





Em sua fala, Bruno Quick, diretor técnico do Sebrae, destacou o viés sustentável do biogás e a importância da ferramenta. “Essa é uma medida objetiva e revestida de grande importância. Por meio do uso do biogás na geração de energia ou de fonte combustível, é possível ter energia a custo baixo e de forma altamente sustentável. Entretanto, muitos empreendimentos não faziam uso dessa alternativa por não terem um nível adequado de informação. O DataSebrae Biogás permitirá que as empresas tenham dados, busquem parceiros aliados à tecnologia e equipamentos para a autogeração do biogás”, comentou.





De acordo com o diretor de Operações do Sebrae/PR, a iniciativa já está sendo implementada no Paraná e a meta é multiplicar esse alcance. “A questão da geração de energia limpa está na agenda global e brasileira. Precisamos prestar muita atenção à forma como geramos o desenvolvimento. Já temos tecnologias relacionadas à produção do biogás e do biometano e possuímos projetos relacionados a essas cadeias. Agora precisamos multiplicar iniciativas, viabilizando projetos relacionados a essa fonte de energia renovável”, afirmou.





O secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Paulo Alvim, também ressaltou a parceria com o Sebrae e o esforço para transformar conhecimento em riqueza e soluções. “O biogás integra a possibilidade de geração e complementação de renda, além de fomentar o desenvolvimento sustentável. Defendemos com unhas e dentes a questão da bioenergia e da bioeconomia, agora devemos disseminar o DataSebrae Biogás. O esforço do Sebrae para multiplicar essa informação é o fortalecimento da nossa parceria”, finalizou.





