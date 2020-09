JARDIM| 26 de setembro é Dia de Vacinação Antirrábica no Município

No próximo sábado, dia 26 de setembro, a Prefeitura Municipal de Jardim, através da Secretaria Municipal de Saúde estará realizando o Dia D de Vacinação em cães e gatos. A ação do Centro de Controle de Zoonoses, tem como propósito manter o controle de doenças como a raiva, zelando pela saúde de cães e gatos e também de toda a população.





O Dia D acontecerá nos bairros, nos seguintes locais e horários:

Parque das Araras - ESF I - Dr. Reinaldo de Arruda - Das 08h às 16h

Major Costa - Praça Major Costa - Das 8h às 11h

Vila Carolina - ESF III - Galton Carvalho Leite - Das 12h às 16h

Cohab Aeroporto - ESF IV - Dr. Luis Coimbra Grubert. Das 08h às 16h

Vila Brasil - Centro Comunitário - Das 08h às 16h

Vila Angélica I - Posto Central - Nestor Pereira - Das 08h às 16h

Escola Santa Tereza - 08h às 16h

Escola Rufina Loureiro Caldas - Das 08h às 16h

UEMS - Das 08h às 16h

Praça do Encontro – Das 08h às 16h

Secretaria Municipal de Saúde – Das 08h às 16h

Vale ressaltar que apenas cães e gatos com idade superior a 3 meses poderão ser vacinados. A vacinação é também contraindicada em animais com sinais de doença sistêmica, tais como sarna generalizada, vômito, diarreia e em fêmeas em período de gestação.





A raiva é uma doença infecciosa que afeta os mamíferos, sendo causada por um vírus. É transmitida ao homem principalmente por mordedura e lambedura, através do vírus presente na saliva e nas secreções dos animais infectados, ocasionando problemas no sistema nervoso central com letalidade em aproximadamente 100% dos casos.





Por isso é importante levar a sério a vacinação, que é ainda uma das principais ações de controle da raiva em áreas urbanas, diminuindo os casos da doença nas espécies caninos e felinos, colaborando assim e consequentemente colaborando com a diminuição de casos da doença a cada ano que passa.





Mesmo que a raiva estando controlada, a vacinação anual é necessária e obrigatória por lei, e através dela é possível garantir proteção dos animais contribuindo ainda para a saúde de toda a comunidade.





Outras informações:

Cães devem ser conduzidos por pessoas com idade e porte adequados para o manejo do animal;

Cães bravos ou mordedores, de qualquer espécie, devem utilizar focinheira apropriada;

Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança.

Em caso de acidentes por mordedura ou arranhadura de cães e gatos:

Lavar o ferimento com água e sabão e procure orientação médica;

Identifique o animal agressor e seu proprietário;

Caso o cão ou gato for conhecido, observar o animal por 10 dias;

Caso o animal não tenha dono, desapareça, adoeça ou morra, procure imediatamente orientação com o Centro de Controle de Zoonoses – através do telefone 67 3251.1815

