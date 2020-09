HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (6)

Áries - 21/03 a 20/04





Sua habilidade para lidar com dinheiro ganha destaque neste domingo com a entrada da Lua em sua Casa da Fortuna. Pode ser um bom momento para descobrir novas maneiras de encher o bolso. Se está de olho em algo que deseja comprar, tente usar a razão para evitar prejuízo ou assumir uma dívida. A Lua estará em quadratura com Vênus e indica que há risco de ter prejuízo se agir por impulso ou gastar demais com bobagens. Em compensação, Vênus entra em seu paraíso astral e promete boas novas para a vida amorosa nos próximos dias. Na paquera, você estará esbanjando charme e pode se dar muito bem, desde que tenha cautela com o apego. As finanças do casal precisam de atenção: converse com o par para decidir em conjunto a melhor maneira de lidar com esse aspecto do relacionamento amoroso, valeu?





Touro - 21/04 a 20/05





A conjunção entre Lua e Marte traz à tona o seu lado mais sensível -- meditar ou procurar um pouco mais de isolamento pode ser uma boa pedida para encontrar a paz espiritual que está buscando. Mais tarde, porém, a Lua entrará em seu signo e trará um astral favorável para curtir seus passatempos e explorar os seus pontos fortes. Tome a iniciativa e pode se surpreender com o que é capaz de conquistar graças aos seus esforços, ainda que esse seja um dia de descanso. Bom momento para fazer planos para o futuro, especialmente se envolvem a família. Graças a Vênus, que vai entrar em Leão neste domingo, assuntos domésticos podem ser decididos com mais tranquilidade. A tensão entre Lua e Vênus sinaliza que o ciúme ou o apego a questões do passado podem causar tensão em casa ou na convivência com a pessoa amada. Um amor antigo pode ressurgir ou atrapalhar a busca por um novo romance.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Marte se encontra com a Lua em Áries nesta madrugada e anuncia uma manhã favorável para um encontro com os amigos -- se não for possível uma reunião presencial, que tal telefonar ou fazer uma chamada de vídeo para matar a saudade da turma? Com a entrada da Lua em seu inferno astral, será mais fácil lidar com tarefas que podem ser feitas de maneira reservada, especialmente para se for para deixar o seu cantinho mais aconchegante. Mas nem tudo são flores e a tensão entre Lua e Vênus pode causar mal-entendidos. Muito cuidado para não ser vítima de fofocas. A boa notícia é que Vênus entra em Leão e traz mais leveza para a convivência com irmãos ou pessoas próximas. Com facilidade para conversar e envolver quem deseja, você tem tudo para ampliar suas chances de sucesso na paquera. Preste atenção em alguém que acabou de conhecer se está só. O diálogo terá papel importante na vida amorosa, mas assuntos sensíveis podem provocar brigas.





Câncer - 21/06 a 21/07





Com a entrada da Lua em Touro, o desejo de expandir seus horizontes, experimentar algo novo e deixar a rotina de lado tem tudo para crescer. Pode ser divertido experimentar novas maneiras de realizar as tarefas do dia a dia, especialmente se estiver sentindo tédio. Apesar do dia de folga, Vênus vai entrar em sua Casa do Dinheiro neste domingo e indica boas chances de melhoras nas finanças. Só tenha cuidado para não emprestar dinheiro para um amigo, já que há risco de perder essa grana e fazer papel de trouxa. Misturar amizade e grana nem sempre termina bem, por isso, procure agir com cautela, tá? No amor, compartilhe seus sonhos com quem ama, mas não dê espaço para a possessividade. Se depender de Vênus, a paquera pode enfrentar alguns altos e baixos -- talvez as coisas não aconteçam da maneira que você gostaria. Aceita que dói menos, meus consagrados! E segue o baile!





Leão - 22/07 a 22/08





Neste domingo, você vai contar com a presença de Vênus em seu signo, o que deve realçar seu lado mais encantador! É um bom momento para se aproximar de gente interessante e divertida -- a vida pode ser mais leve se você souber curtir os momentos de folga, sabia? Que tal repensar o visual e tentar algo diferente? Por outro lado, a Lua entrará em sua Casa 10 e talvez seja necessário reservar um tempinho também para cuidar de assuntos mais sérios, especialmente se anda trabalhando em casa e deixou algumas tarefas pendentes ao longo da semana. Lua e Vênus estarão em quadratura, ressaltando as diferenças de opinião com pessoas mais conservadoras ou críticas. Se quiser contornar uma briga, pense duas vezes antes de apontar os defeitos dos outros e não dê bola para gente chata. No amor, se anda de olho em alguém, confie em seu charme e procure se aproximar. Se já tem par, seu jeito carinhoso tem tudo para animar o romance e encantar o mozão!





Virgem - 23/08 a 22/09





A conjunção entre Lua e Marte favorece mudanças logo cedo. Talvez seja necessário se livrar de algumas coisas que não têm mais função em sua vida no momento -- é preciso encerrar um ciclo antes de viver algo novo, ok? Mais tarde, com a entrada da Lua em Touro, sua criatividade se torna ativa e não será complicado encontrar novas maneiras de espantar o tédio e se divertir neste domingo. A Lua sugere que você busque uma maneira alternativa de entrar em contato com pessoas queridas que estão longe como forma de matar a saudade. No amor, um programa alternativo pode ajudar a animar as coisas com quem ama. Há sinal de bom humor e muito carinho no romance. Mas atenta: Vênus vai entrar em seu inferno astral hoje e, nos próximos dias, vale a pena agir com cautela para não se envolver com uma gente falsiane, com embustes ou com quem pode trazer decepção de algum jeito.





Libra - 23/09 a 22/10





Logo cedo, os relacionamentos vão contar com a proteção dos astros e você pode se entender melhor com as pessoas ao seu redor, sejam da família ou não. Mas, com a Lua mudando para o seu setor de crises, mudanças inesperadas não estão descartadas. Tente controlar seu temperamento para preservar as amizades, já que Lua e Vênus vão trocar farpas no céu e pode sobrar para você. Bom momento para se aprofundar em assuntos místicos ou religiosos. Se tiver que ficar em casa hoje, mudar algumas coisas de lugar pode tornar seu canto mais aconchegante, além de ajudar a passar o tempo. A boa notícia é que Vênus entra em Leão e estimula seu lado mais descontraído e animado. No amor, a sensualidade será sua melhor arma, seja na hora de paquerar ou envolver o mozão, por isso, explore seu poder de atração e sua seducência.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Apesar de ser um dia de folga, talvez pinte a oportunidade de fazer um trabalho extra logo cedo -- se a grana anda curta, não deixe a chance passar! Os cuidados com a saúde também recebem boas energias da conjunção entre Lua e Marte, ressaltando a sua determinação e força de vontade para adotar hábitos mais saudáveis. Mais tarde, a Lua entra em Touro e favorece os relacionamentos de modo geral. Nem tudo vai ser perfeito sem defeitos, porém, e talvez você tenha que lidar com críticas e cobranças de pessoas próximas. Isso pode ficar mais evidente se tiver que trabalhar neste domingo, mas não deixe que isso abale sua disposição. Com a entrada de Vênus em Leão, seu lado ambicioso vem à tona. Você vai se esforçar para causar boa impressão por onde passar! Graças à Lua, o romance ganha destaque e pode ser mais fácil se entender com o seu amor. Um lance recente pode se tornar algo duradouro.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Lua e Marte se juntam em seu paraíso astral e enviam muitas bênçãos para esse domingo! Ficar em casa com a família, sem fazer nada, pode ser mais divertido do que você esperava. Mais tarde, com a entrada da Lua em Touro, pode pintar a vontade de colocar ordem nas suas coisas e fazer alguns sacrifícios para cuidar melhor do próprio corpo. Tudo indica que você vai conquistar o que merece, mas não espere que as coisas caiam de presente no seu colo: será necessário muito esforço e suor se quiser se dar bem. O famoso você que lute, minha filha! Bom momento para cuidar da saúde e iniciar dieta ou praticar exercícios físicos, mesmo que seja apenas dentro de casa. No romance, Vênus entra em Leão e traz grandes novidades. Para quem está só, sair da rotina pode aumentar suas chances na paquera!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Logo cedo, seu lado família estará em alta e você pode até fazer alguns sacrifícios para ajudar alguém de casa ou um parente. Mais tarde, uma boa notícia: a Lua entra em seu paraíso astral e você pode se divertir neste domingo! É verdade que o dia não será perfeito sem defeitos: há sinal de briga com alguém mais novo ou com os filhos. Se quiser evitar dor de cabeça, explore seu charme para fazer novos contatos, conquistar alguém ou melhorar o ambiente com os familiares. Vênus vai entrar em Leão hoje e promete destacar sua intuição. Mas será preciso prestar atenção ao seu sexto sentido se quiser tirar o melhor dessas energias. No amor, graças à Lua, diálogo e romantismo marcam os momentos a dois. O sexo promete momentos inesquecíveis! Está só? Então, seu poder de atração será o melhor trunfo para fisgar o crush.





Aquário - 21/01 a 19/02





Neste domingo, a Lua se desentende com Vênus e pode sobrar pra você! Tudo indica que bom-senso e praticidade são qualidades que ajudarão você a se entender melhor com a família. Mesmo sabendo disso, pode ter dificuldade para manter a calma e há risco de pintar um bate-boca ou um desentendimento geral com o pessoal de casa. Concentre-se nas tarefas que precisam da sua atenção e coloque a sua casa em ordem sem ficar esperando pelos outros. Os laços com quem ama recebem a proteção de Vênus a partir de agora e um clima de romantismo pode marcar a vida amorosa. Há sinal de paixão se busca um novo amor, mas é melhor não criar expectativas. Se pensa em reatar com um amor antigo, tente se reaproximar agora. Mas, para dar certo, será preciso resolver os problemas do passado, tá?





Peixes - 20/02 a 20/03





Bem cedinho, pode ser uma boa hora para resolver algum problema financeiro ou até encontrar uma maneira de lidar melhor com a sua grana. Mas, se quiser dormir até mais tarde, vá em frente! Você conta com raciocínio rápido e boas ideias para dar uma animada na vida pessoal. Há boas chances de ampliar seus círculos sociais e fazer contatos com muita gente nova, mesmo que seja através das redes sociais. A saúde também pede atenção e será preciso esforço e seriedade para cuidar melhor do seu corpo. Mas, como Lua e Vênus devem se estranhar neste domingo, aí vai um aviso: não acredite em tudo o que as pessoas dizem nem siga receitas mirabolantes para emagrecer ou ganhar mais saúde. Vale a pena ter cautela para não cair em fake news! Graças à Lua, que vai entrar em Touro, há chance de embarcar em um romance passageiro que pode massagear o seu ego. Vênus protege seu relacionamento, mas pede mais atenção aos assuntos do dia a dia -- não desanime com a rotina.





Por João Bidu