HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (25)

No que depender das estrelas, você vai contar com excelentes energias para lidar com as finanças nesta sexta. Pode fazer um bom negócio com a ajuda da família ou encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro por conta própria. A Lua tá toda amorzinho com Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão -- tá bom ou quer mais? Com tantos astros favorecendo o seu bolso, essa é a hora de dar um passo importante e conquistar algo que sempre quis, seja para a sua casa ou para você mesma. Só tem um porém: Lua e Marte trocam farpas e isso pode destacar o seu lado consumista e exagerado. Cuidado com ofertas imperdíveis, especialmente na internet -- gastar mais do que pode acaba virando uma bola de neve no cartão de crédito e só traz problemas, Sagitário! Você vai valorizar a estabilidade na vida amorosa se tem compromisso, mas pode sufocar o love com a seu insegurança: cuidado, tá? Já a conquista não tem novidades.