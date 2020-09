HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (17)

Áries - 21/03 a 20/04





O céu estará movimentado nesta quinta e o astral tem tudo para ser positivo no final das contas. O Sol e a Lua vão se juntar em Virgem e enviam as melhores vibes para você mergulhar no trabalho e dar conta de qualquer perrengue! Com muita disposição e boa vontade, dá para tirar o atraso das tarefas que ficaram pendentes e até adiantar alguns serviços. O resultado de tanto esforço pessoal é que a sua imagem profissional tem tudo para melhorar e, se andava sonhando com uma promoção, vai aumentar suas chances de conquistá-la! O bom aspecto da Lua com Plutão e Saturno também avisa que a saúde precisa de cuidados -- quanto mais saudável você estiver, melhor também será a aparência do seu corpo. Então, se quiser ganhar elogios, já sabe o que fazer, certo? À tarde, a Lua entra em Libra e favorece trabalho em equipe com os colegas ou até o início de uma parceria. Só um aviso: se está batalhando por uma posição melhor na carreira, o desentendimento entre Mercúrio e Júpiter avisa que é melhor não confiar tanto nos outros porque a concorrência será acirrada. O romance ganha destaque, mas esqueça as críticas se quiser melhorar a convivência com o love.





Touro - 21/04 a 20/05





Você começa o dia contando com as melhores energias da Lua! Em sintonia com Sol, Saturno e Plutão, a Lua envia boas energias para trabalhos em equipe, além de favorecer contatos e até viagens. Agora, se não der para colocar os pés na estrada, o jeito é usar a internet e as redes sociais para movimentar seus contatos e matar a saudade das pessoas queridas. No trabalho, há boas chances de fechar um negócio importante com alguém de fora da cidade. Mais tarde, a Lua migra para Libra e talvez você tenha que se concentrar mais nas tarefas de rotina, especialmente no serviço do dia a dia. Cumpra as suas obrigações e não deixe nada para a última hora, caso contrário, pode ter problemas. Vale a pena dar mais atenção à saúde e prestar atenção aos avisos que o seu corpo envia. O romance flui melhor durante o dia, depois, será preciso fazer alguns sacrifícios para manter a paz na relação. Há chance de se envolver com alguém animado se está só.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Assuntos domésticos podem ocupar seu tempo nesta quinta, especialmente se planejou o início de uma reforma ou se tem planos de mudar de casa. Mas, com a Lua trocando likes com Sol, Saturno e Plutão, você também vai se ligar mais na família e pode relembrar bons momentos com os parentes -- isso promete aquecer seu coração! Se precisa trabalhar em home office ou se lida com algo que pode ser feito em casa, suas chances de sucesso aumentam. Mais tarde, prepare-se para esbanjar criatividade e boas ideias, seja no trabalho ou na vida pessoal. A Lua brilha em seu paraíso astral e traz uma dose extra de sorte -- faça uma fezinha! Cuide das suas obrigações, mas reserve tempo também para se divertir e curtir a vida. A vida amorosa conta com a proteção das estrelas e você vai se destacar na conquista também. Mas Mercúrio e Júpiter vão se estranhar no céu e isso indica que uma briga pode atrapalhar o romance. Tente pegar mais leve com o love, tá?





Câncer - 21/06 a 21/07





Logo cedo, você vai contar com as boas energias do Sol e da Lua para melhorar a comunicação. Em ótimo aspecto com outros astros, os dois prometem facilitar as tarefas que podem ser realizadas pela internet ou resolvidas de casa, se ainda estiver trabalhando em home office. O velho e antiquado telefone também pode dar bons frutos se precisa conversar com clientes ou fechar negócios. Depois, com a entrada da Lua em Libra, será mais fácil dar conta de assuntos que exigem praticidade e organização. Os parentes podem oferecer mais ajuda e apoio do que você esperava, seja para cuidar de assuntos domésticos ou para dar uma mãozinha no trabalho. Bom momento para organizar as coisas em casa e deixar tudo do seu jeito. Mercúrio e Júpiter se estranham e avisam que, se quiser preservar alguns relacionamentos, talvez seja hora de superar o passado de vez. O ciúme pode trazer alguns problemas com o love. Não deixe um amor do passado atrapalhar suas chances na paquera.







Leão - 22/07 a 22/08





O Sol vai se entender melhor com a Lua e com Saturno, sinal de que as suas finanças podem receber excelentes energias. Coloque as mãos na massa e valorize o que você possui, assim, poderá explorar qualquer oportunidade de aumentar suas reservas financeiras. Depois, graças à Lua em Libra, você deve se expressar com mais facilidade. É um bom momento para fazer contatos, agitar a vida social e lidar com o público. Mas não comemore antes da hora: o atrito entre Mercúrio e Júpiter pode trazer dor de cabeça. Preste atenção para não falar demais nem ficar de conversinha com os colegas -- isso pode atrapalhar sua concentração no serviço. É melhor pensar duas vezes antes de seguir qualquer conselho de saúde. A boa notícia é que a paquera fica mais animada se você puxar conversa e mostrar seu lado charmoso e descontraído. Invista em algo novo para animar os momentos com quem ama.





Virgem - 23/08 a 22/09





O Sol segue firme em seu signo e conta com a companhia da Lua na parte da manhã, enviando excelentes energias para você correr atrás dos seus interesses pessoais. Além disso, a Lua troca likes com Saturno e Plutão, ressaltando seu charme e melhorando sua habilidade de convencer as pessoas -- explore essas qualidades para fechar um novo negócio ou se destacar no que faz. Mais tarde, a Lua entra em Libra e avisa que você pode se dar muito bem ao lidar com dinheiro. Aproveite o momento para organizar as contas, cuidar do seu orçamento e cortar alguns gastos supérfluos. Mas Mercúrio troca farpas com Júpiter e isso pode se refletir no seu bolso. Se não tiver cuidado com os gastos, especialmente na hora de se divertir, pode ter problemas mais tarde. Já nos assuntos do coração, saiba que apego ou ciúme em excesso será seu maior obstáculo para evitar uma briga com o love. A paquera também pode desandar se você mostrar excesso de apego. Ao invés disso, aposte no seu charme para fisgar o crush!





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua e o Sol se juntam em seu inferno astral e isso pode aumentar o seu desejo de ficar no seu canto, sem muita interação com colegas ou outras pessoas. Mas como nem sempre dá pra fazer só o que a gente quer, o jeito é confiar em seu sexto sentido e se virar pra dar conta das obrigações da melhor maneira possível. Mercúrio e Júpiter se desentendem logo cedo e deixam a manhã ainda mais complicada, causando alguns atritos em casa ou com os parentes. Respire fundo e tente ser mais flexível pra não piorar as coisas, tá? A boa notícia é que a Lua entra em seu signo à tarde e muda o astral, avisando que você pode se sair melhor em tarefas que exigem iniciativa. À noite, o Sol se entende com Saturno e avisa que sentimentos antigos podem ser reavivados se encontrar um amor do passado. Se tem um crush em vista, dê o primeiro passo para se aproximar. Seja você mesma e explore seus pontos fortes para se entender com quem ama.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Bom dia para trocar ideias com os colegas, correr atrás dos seus sonhos e investir nos seus maiores desejos. Sol e Lua em sua Casa 11 estimulam as relações de amizade e fortalecem esses laços. Aproveite os momentos de folga pra entrar em contato com a turma, colocar o papo em dia e até pedir um conselho se precisar de ajuda. Mais tarde, com a entrada da Lua em seu inferno astral, você pode priorizar as tarefas que podem ser feitas a sós, já que será mais fácil se concentrar sem muita gente à sua volta. Evite confiar demais nos outros e tente não compartilhar algumas informações com quem pode trair sua confiança -- Mercúrio e Júpiter se desentendem e atrapalham as comunicações de um modo geral, seja no trabalho ou na vida pessoal. Diminuir o ritmo e relaxar um pouco pode ser benéfico para a saúde. Se tem um caso escondido, cuidado para não virar a fofoca do momento. Deixe a timidez de lado e mostre toda a sua sensualidade a quem ama.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Com o Sol e a Lua em sua Casa das Realizações, você tem ótimas chances de se destacar em tudo o que fizer. E melhor ainda, de receber o crédito que merece pelo seu trabalho duro! Pra melhorar ainda mais, Sol e Lua se entendem com Saturno em momentos diferentes, sinalizando que pode pintar um aumento ou um promoção no serviço. Se trabalha por conta própria, o recado é claro: o dinheiro vai chegar, mas depende diretamente do seu esforço. Captou a mensagem? Então, bora colocar as mãos na massa! Mais tarde, com a entrada da Lua em sua Casa 11, o astral se torna favorável para correr atrás de grandes sonhos, se arriscar um pouco e tentar novos caminhos. Mas mantenha os pés no chão e evite correr riscos com o seu dinheiro. Também não é hora de misturar amizade e dinheiro, tá? A vida amorosa conta com a proteção das estrelas e um laço de amizade e respeito fortalece o romance. A galera pode dar uma ajuda na conquista.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Nesta quinta, Sol e Lua se unem para estimular os estudos. O desejo de sair da rotina e bater perna por aí também estará mais forte, mas nem sempre a gente consegue o quer, certo? A briga entre Mercúrio e Júpiter pode atrapalhar seus planos no trabalho, especialmente se estava mirando um novo cargo ou se tinha em vista um projeto muito ambicioso. Para melhorar suas chances de sucesso, a dica é aprender tudo o que puder sobre o assunto antes de apresentar um projeto ou ideia para a chefia. Afinal, é mais fácil vencer com argumentos, especialmente se trabalha com gente mais velha ou muito conservadora. De qualquer forma, redobre o esforço em qualquer tarefa que cair na sua mão se quiser melhorar a imagem que passa aos outros. Talvez seja preciso mostrar mais tolerância e flexibilidade, seja no trabalho ou na vida em geral. Evite criticar o seu amor se quiser manter a harmonia em casa. Seu jeito mais crítico e exigente pode atrapalhar suas chances na paquera.







Aquário - 21/01 a 19/02





Mudanças e imprevistos podem agitar as coisas nesta quinta, embora o resultado tenha boas chances de ser favorável aos seus interesses. A Lua se entende com Sol, Saturno e Plutão, ressaltando seu sexto sentido e indicando o final de um ciclo. Aproveite essas energias para encerrar tarefas, pendências e até relacionamentos que só atrapalham o seu desenvolvimento. Mais tarde, com a entrada da Lua em Libra, sua disposição para juntar forças com os colegas e trabalhar em equipe fica mais evidente. É um bom momento para se dedicar nos estudos, trocar informação com pessoas próximas e ampliar seus conhecimentos sobre qualquer assunto. Praticar exercícios físicos é uma boa maneira de gastar o excesso de energia, mas talvez tenha que fazer isso em casa mesmo. Tem um crush em vista? Então, saiba que um romance à distância só dá certo se houver confiança. Isso também vale para o romance!





Peixes - 20/02 a 20/03





A cooperação e a parceria são a base para um trabalho bem feito hoje! Os relacionamentos em geral contam com as ótimas energias do Sol e da Lua, que também se entendem com Saturno e Plutão. Com tantos astros jogando a favor dos seus interesses, pode ser um bom momento para tirar aquela sociedade do papel e reavaliar as chances de sucesso, especialmente se pensa em se juntar a um amigo nos negócios. Mais tarde, sua intuição se torna mais afiada e você pode descobrir um segredo sem querer. O astral é favorável para mudanças, mas também pode pintar uma briga ou desentendimento com um amigo. A sensualidade e a paixão serão suas melhores armas para se dar bem nos assuntos do coração. Capriche na hora de se produzir, seja para fisgar alguém novo se estiver solteira ou para seduzir a sua cara-metade.





Por João Bidu