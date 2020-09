HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (14)

Áries - 21/03 a 20/04





Você começa a semana esbanjando simpatia e carisma: com a Lua brilhando em seu paraíso, nem os desencontros astrais vão atrapalhar a sua caminhada! A Lua se entende com Vênus e Mercúrio, sinal de que vai ser mais fácil ter sucesso se você lida com trabalhos que exigem criatividade, jogo de cintura e contato com o público, como marketing, vendas, e-commerce, etc.. A propaganda é a alma do negócio e você vai se destacar nos contatos! E como Sol se entende bem com Plutão, seu lado ambicioso e o foco no trabalho também estarão garantidos. É hora de colocar as mãos na massa e impressionar a chefia com seus resultados. Mais tarde, há sinal de ótimas energias para se divertir, curtir a companhia dos filhos ou do seu love. Outra boa notícia é que, com tanto carisma, não será complicado seduzir o seu alvo na paquera. Tem compromisso? Então, mostre seu lado romântico para encantar sua alma gêmea.





Touro - 21/04 a 20/05





Pra encarar o trabalho e dar conta de tudo o que precisa fazer hoje, procure se concentrar nas tarefas mais práticas primeiro. A Lua segue em sua Casa da Família e troca likes com Vênus e Mercúrio, sinal de que esse é um bom momento para resolver alguns assuntos familiares ou prestar atenção nos conselhos de alguém mais velho. Se quiser manter o bom astral no seu lar, tente ser mais flexível com o pessoal de casa porque nem tudo são flores e a Lua vai se desentender com Urano, tá? Bom momento para cuidar de uma reforma ou fazer consertos em casa, se já vinha pensando nisso. Se ainda não esqueceu um ex, há chance de reatar agora. Mas Sol e Plutão se entendem e avisam que a sua vida amorosa tem tudo para ficar mais animada, então, invista em um crush novo ou aproveite para curtir o clima de romantismo com o love.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Você já se comunica muito bem, Gêmeos, e com a ajuda dos astros, vai dar um show na hora de expressar suas ideias, agir com jogo de cintura no trabalho e fazer contatos importantes com clientes ou pessoas que atuam na sua área. O bom entrosamento da Lua com Vênus e Mercúrio favorece o diálogo na hora de resolver tarefas que envolvem o público ou que exigem mais diplomacia. Porém, logo cedo, Lua e Urano se estranham e podem trazer dor de cabeça com fofoca, revelação de segredo ou gente intrometida. Mais tarde, uma conversa com a turma pode ser divertida. Sol e Plutão avisam que pode resolver alguma coisa em casa, seja um conserto ou até o planejamento de uma mudança de endereço. Um bom papo e muito charme serão suas melhores armas pra fisgar o crush. Astral leve e descontraído anima as coisas com que ama.





Câncer - 21/06 a 21/07





Nesta segunda, preste atenção nas boas oportunidades para o seu bolso! Lua e Vênus se juntam em sua Casa 2 e avisam que pode pintar um dinheiro extra que não estava nos seus planos. Comemore a sua boa sorte! Mas nem sempre as coisas correm da maneira que a gente gostaria, né? Então, fique esperto com perda ou prejuízo envolvendo dinheiro que emprestou para um amigo -- a briga astral entre Lua e Urano não vai favorecer muito alguns gastos extras. Mas saiba que um dinheiro envolvendo família ou herança pode surgir em boa hora. Resumindo: cuide da sua grana, aprenda a dizer "não" a um amigo folgado e procure a ajuda da família se as contas apertarem, valeu? A boa notícia é que o Sol, em trígono com Plutão, ajuda a fechar essa segunda com chave de ouro na companhia do seu amor. Também enviam as melhores energias para quem está na área em busca de um amor pra chamar de seu: se joga!





Leão - 22/07 a 22/08





Com a Lua e Vênus em seu signo, vai sobrar disposição para correr atrás dos seus objetivos neste início de semana. Você adora brilhar e ser o centro das atenções, especialmente se puder dar ordens, não é? Mas saiba que vai ser mais fácil ter sucesso se escolher bem as palavras e investir na diplomacia. Lua e Urano se estranham logo cedo e avisam que será preciso mais flexibilidade se quiser trabalhar bem em equipe. Nem tudo precisa ser feito só do seu jeito, ainda mais na hora de lidar com alguém mais velho, conservador ou que tem um cargo mais alto que o seu. Sol em harmonia com Plutão envia as melhores vibrações para as suas finanças -- o seu esforço será recompensado, por isso, mergulhe de cabeça nas tarefas. Confiante, envolvente e com um bom papo, você vai arrasar na paquera. Seja você mesmo para encantar o par.





Virgem - 23/08 a 22/09





Como a Lua segue em seu inferno astral, mas troca likes com Vênus e Mercúrio, sua intuição se torna mais forte e você pode descobrir algo que não esperava. Trabalhar nos bastidores ou em home office pode ser a melhor pedida para cuidar das suas tarefas. Reserve um tempinho para meditar e definir as mudanças que gostaria de colocar em prática mais pra frente. Em tensão com Urano, a Lua pode despertar uma certa frustração se tiver que adiar novamente os seus planos para um passeio ou viagem rápida. Mesmo que não dê para ficar de rolê por aí, não deixe que isso abale a sua fé e o seu humor! A boa notícia é que Sol e Plutão se entendem no finalzinho da tarde e enviam excelentes energias para os seus planos pessoais, além de dar uma levantada no astral. Confie no seu potencial, Virgem! Talvez seja preciso dissipar as suspeitas na vida amorosa, mas há sinal de romantismo e carinho com sua alma gêmea. Pode se encantar com alguém que acabou de conhecer se está em busca de um novo romance.





Libra - 23/09 a 22/10





Você começa a semana com muito pique para correr atrás dos seus sonhos, Libra! A Lua segue firme em sua Casa 11 e destaca os relacionamentos com os amigos -- curtir a companhia da galera ajuda a levantar seu astral e aquece o coração. E não é só isso: o pessoal também pode dar uma força se você anda procurando um emprego ou se precisa de apoio para encarar qualquer dificuldade. Bom, né? Mas não baixe a guarde porque a Lua quebra o pau com Urano logo cedo e avisa que existe o risco de brigar com alguém próximo, inclusive com um amigo de longo tempo. Evite agir por impulso, assim, não terá do que se arrepender mais tarde. O desejo de se envolver em novos assuntos e viver experiências diferentes deve falar mais alto. O Sol troca likes com Plutão e pode despertar o desejo de viver um lance proibido com um ex-amor. A dois, reforce os laços de amizade.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua tá puro amorzinho com Vênus e Mercúrio, enviando ótimas energias astrais para se concentrar nos seus objetivos e se destacar na vida profissional. Você pode conseguir o reconhecimento que merece, ainda mais se souber como valorizar os seus pontos fortes. O seu signo sabe como agir nas sombras e, hoje, você terá mais chance de se destacar se ficar nos bastidores, usando seu poder para influenciar as pessoas a fazerem o que deseja. Mas não force a barra, tá? É que Lua e Urano trocam farpas e avisam que o excesso de ambição pode atrapalhar o espírito de equipe no trabalho. Então, batalhe pelo que deseja, mas sem passar por cima dos outros na hora de alcançar suas metas. Preste atenção em uma nova oportunidade na carreira. As boas vibrações de Sol e Plutão protegem as amizades e podem até dar um empurrãozinho na conquista. Talvez seja a hora de baixar as exigências se quiser fortalecer o romance.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Nesta segunda, a Lua vai favorecer o trabalho em equipe e pode ser uma boa priorizar as tarefas que precisam de colaboração de terceiros para dar certo. Em harmonia com Vênus e Mercúrio, a Lua ressalta seu otimismo e te ajuda a contagiar todo mundo à sua volta. É um bom dia para fazer planos mais ambiciosos, pensar a longo prazo e convencer outras pessoas a embarcarem nessa aventura! Mas tente manter os pés no chão para não perder o foco, já que pode ter dificuldade para se concentrar nas tarefas de rotina. Você terá pique para praticar exercícios e cuidar da saúde, mas tenha cautela com os exageros -- e isso vale para todas as áreas. Se já tem um crush em vista, aposte no bom humor para se aproximar. O romance fica mais gostoso se deixar o seu lado aventureiro se destacar: não deixe que a rotina atrapalhe os momentos com o love.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Com a Lua em sua Casa 8, você pode aproveitar as boas energias dessa fase para encerrar um ciclo antes de partir para uma nova etapa. A Lua se entende com Vênus e Mercúrio, ajudando você a se livrar do que não tem mais utilidade e priorizar o que é importante. As energias são favoráveis para fazer ajustes no trabalho, experimentar algo diferente para crescer na carreira ou mesmo tentar um novo emprego se não estiver mais feliz com o que faz. Só tenha cautela antes de jogar tudo para o alto porque o atrito entre Lua e Urano pode fazer com que se precipite em alguns momentos: planeje os próximos passos se sonha em pedir demissão, tá? O Sol se acerta com Plutão e pode estimular seu lado aventureiro, seja no romance ou em outras áreas. Mas é o seu jeito sensual que faz a diferença na conquista! Há sinal de muita paixão nos momentos com quem ama.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua sorri para Vênus e Mercúrio, avisando que parcerias, sociedade e trabalho em equipe contam com ótimas energias para deslanchar. Será mais fácil terminar as tarefas que podem ser feitas junto com os colegas, ainda que seja preciso ceder em algumas coisas para manter a harmonia. Com um pouco de jogo de cintura, você tem tudo para alcançar suas metas! Em casa, porém, pode ser mais complicado atuar em equipe já que as diferenças virão à tona e podem causar atritos. Aposte na paciência para fazer as pazes, inclusive com o love -- o ciúme pode causar atritos se vocês dois não segurarem a barra. Ainda bem que os relacionamentos em geral estão protegidos e isso facilita acertar as coisas com a sua cara-metade. É um bom momento para resolver qualquer problema no romance. Se está só, caso escondido e apimentado pode agitar seu coração.





Peixes - 20/02 a 20/03





Neste início de semana, você pode se destacar cuidando de trabalhos que exigem praticidade e dedicação. Com a Lua em sua Casa 6 trocando likes com Mercúrio e Vênus, tudo indica que redobrar os esforços para atingir seus objetivos nessa área não será um grande problema. Mas se quiser terminar tudo, redobre a atenção para não se distrair com conversinhas paralelas nem perder algo importante para o andamento do serviço. Sol e Plutão vão se entender numa boa e sinalizam que será mais fácil dar uma mãozinha se alguém pedir a sua ajuda, já que seu espírito de equipe também estará em alta. A má notícia é que, com tanta coisa acontecendo, a paquera pode ficar em segundo plano. Já os momentos com o love ganham proteção e há mais chance de firmar essa relação de uma vez por todas. Aproveite!





Por João Bidu