HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (1º)

Áries, o nono mês do ano começa com a entrada da Lua em Peixes. Por isso, a recomendação dos astros é cuidar dos seus interesses discretamente hoje. Pode ser uma boa pedida reservar um tempinho para repensar algumas coisas e prestar mais atenção nos avisos que o seu sexto sentido envia. Hoje também vai rolar um aspecto maravigold entre Mercúrio e Plutão e essa configuração ativa os setores ligados ao trabalho e à carreira, favorecendo a tomada de decisões importantes nesta área. Há chance de assumir um novo posto ou receber crédito por um serviço bem executado, mas é melhor não contar sobre isso a qualquer um. No amor, você e a sua cara-metade podem ter problema se deixarem a desconfiança atrapalhar o relacionamento amoroso. Vale a pena ter mais paciência na hora de lidar com o par. Já a paquera, talvez ande um pouco mais devagar do que você gostaria, mas não deixe que isso interfira no seu humor.





Touro, nesta terça a Lua e Marte trocam likes e isso vai dar aquela favorecida em suas ambições no trabalho. Mas evite se arriscar em excesso se não quiser ter de buscar sua dignidade no lixo: sair da sua zona de conforto e assumir novas empreitadas pode dar ruim agora. Ao invés disso, aproveite para fazer planos e descobrir a melhor maneira de driblar as dificuldades. Graças à Lua em Peixes, as amizades ganham destaque e você poderá contar com o apoio do pessoal para o que precisar. Há chance de expandir seus relacionamentos: o trígono entre Mercúrio e Plutão favorece o envolvimento com alguém que mora longe, mesmo que essa paquera ainda esteja apenas no mundo virtual. O romantismo tende a crescer, assim como a descontração e a diversão ao lado da pessoa amada. Se está só, há boas chances de conhecer alguém interessante através dos amigos. Uma pessoa de fora, que conheceu nas redes sociais, também pode despertar seu interesse.





Gêmeos, setembro começa com muita agitação entre as estrelas, que mandam uma porção de recados para o seu signo. O primeiro deles vem da Lua, que começa um rolê em Peixes, a Casa 10 do seu signo. Nossa fada sensata pede para dedicar um pouco mais de importância à imagem que passa aos outros, especialmente se tem objetivos ambiciosos no trabalho. Embora a Lua mantenha boa parte da sua atenção voltada para assuntos profissionais, trocar ideias com amigos ou novos contatos com pessoas de fora também será positivo. O segundo recado vem de Mercúrio e Plutão, que trocam likes e sugerem que você aproveite para fazer planos em casa ou junto com a família, pois as mudanças nesse setor estarão favorecidas. E essa influência se estende também para o amor, setor em que alguém com boa posição social pode despertar seu interesse, mas talvez esse lance não se desenvolva com a rapidez com que você gostaria. Para quem já tem um mozão, a dica é evitar assuntos delicados e fazer um esforço para deixar o passado para trás.





Se depender das boas energias da Lua em sua Casa 8, que estará em harmonia com Marte, mudanças profissionais ou novos rumos na carreira podem surpreender, mas tudo indica que serão positivos. Mais tarde, com a entrada da Lua em Peixes, sua disposição para aprender coisas novas e sair da rotina tende a crescer. Você pode explorar essas boas energias para estimular a vida profissional. Aproveite para restaurar o contato com pessoas importantes em sua vida que andavam longe. O trígono entre Mercúrio em Virgem e Plutão em Capricórnio tem tudo para exercer uma influência positiva em sua vida amorosa, tanto para quem já encontrou sua alma gêmea quanto para quem está em busca de um novo amor. A dois, valorize o diálogo e a troca de ideias.

Hoje, a entrada da Lua em Peixes traz um astral positivo para mudanças, seja na vida profissional ou mesmo na aparência. Se você vinha cobiçando um novo cargo, ou até um emprego diferente, saiba que será mais fácil dar o primeiro passo agora. Mercúrio vai formar um trígono com Plutão, enviando boas energias para as finanças e para o trabalho. Tudo indica que o dinheiro vai entrar, porém, dependerá do seu empenho -- nada de contar com a sorte para encher o bolso, ok? Pode ser o momento de agir com cautela na convivência com pessoas que têm um pensamento mais conservador, assim vai evitar brigas. A atração física tem tudo para crescer e o desejo promete apimentar o sexo! A sensualidade também será seu melhor trunfo na paquera. Sair da rotina com a pessoa amada pode ser uma ótima maneira de animar as coisas.





O bom aspecto entre Lua e Marte envia boas energias para mudanças no trabalho, mas será preciso agir bem cedinho para aproveitar as boas vibrações. A saúde também pode ser beneficiada por uma mudança de hábitos: bom momento para iniciar uma dieta, abandonar um vício, dar um chega pra lá no sedentarismo... Depois, a Lua entra em Peixes e coloca em destaque os relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais. Você pode alcançar um resultado melhor no trabalho se cuidar de tarefas que exigem a cooperação de outras pessoas. Mercúrio estará em trígono com Plutão, o que ajuda a destacar as qualidades do seu signo e destaca seu charme. O desejo de se divertir tem tudo para crescer, mas é sempre bom agir com moderação, afinal, se pagar de doida o coronga pode te pegar de jeito. Há sinal de ótimos momentos ao lado de quem ama! Um namoro ou um envolvimento amoroso recente pode se tornar mais sério.





Setembro começa com mudanças no céu, meus consagrados. E uma delas é a entrada da Lua em Peixes, a Casa da saúde do seu signo. Com isso, boa parte da sua atenção pode se voltar para os cuidados com o corpo, seja iniciando uma dieta ou deixando para trás os velhos hábitos. Amém que fala? Além disso, a energia lunar também coloca o trabalho em destaque e avisa que talvez seja necessário um pouco mais de esforço para cuidar de tarefas que exigem dedicação extra. Mostre que tem jogo de cintura para lidar com imprevistos, sem deixar que isso atrapalhe a sua produtividade. Em família, mal-entendidos ou tretas não estão descartados, mas o bom aspecto entre Mercúrio e Plutão avisa que as coisas devem se resolver numa boa se você não pagar de doida, ficar no seu canto e fingir demência. Já a vida amorosa vai receber as energias do sextil que vai rolar entre Lua e Marte - aposte no romantismo para fortalecer os laços com quem ama. Pode ser que a paquera fique meio parada agora.





O mês começou e o céu está um fervo só, Escorpião! Logo cedo, a energia lunar se junta com Marte, favorecendo tarefas domésticas ou assuntos do dia a dia que precisam ser resolvidos com a família. Mais tarde, a fada sensata Lua passa a iluminar o seu paraíso astral, enviando boas vibes e até mesmo uma dose extra de sorte! É pra glorificar de pé, hein? Além dessa influência positiva, você também vai contar com o excelente aspecto entre Mercúrio e Plutão, que estarão em harmonia e ajudam a destacar sua criatividade no trabalho, bem como a habilidade para expandir seus contatos e conhecer gente nova. Você estará se comunicando melhor nesta terça, por isso, vai tirar de letra se precisar lidar com críticas, pessoas mal-intencionadas, gente falsiane ou atritos pessoais ou profissionais. Na paquera, se depender da Lua, você vai arrasar! Para quem já tem par, os astros avisam que momentos românticos tornam a vida a dois mais satisfatória. Aproveite!





A entrada da Lua em Peixes na manhã desta terça promete favorecer o diálogo e trazer um pouco mais de agilidade na hora de cuidar das tarefas do dia a dia. O astral é favorável para expandir seus contatos, seja na vida profissional ou pessoal. Nas finanças, a recomendação dos astros é ser flexível ao lidar com os gastos em casa. O bom aspecto entre Lua e Marte promete melhorar as finanças familiares, mas também será preciso gastar com responsabilidade. A vida amorosa fica mais agitada e promete novidades: se tiver a oportunidade de sair da rotina com o seu amor, vá em frente! Use a criatividade para espantar a mesmice, mesmo que tenha que ficar em casa. Pode se apaixonar por alguém que acabou de conhecer -- olhe mais ao seu redor!





A entrada da Lua em Peixes na manhã desta terça promete favorecer o diálogo e trazer um pouco mais de agilidade na hora de cuidar das tarefas do dia a dia. O astral é favorável para expandir seus contatos, seja na vida profissional ou pessoal. Nas finanças, a recomendação dos astros é ser flexível ao lidar com os gastos em casa. O bom aspecto entre Lua e Marte promete melhorar as finanças familiares, mas também será preciso gastar com responsabilidade. A vida amorosa fica mais agitada e promete novidades: se tiver a oportunidade de sair da rotina com o seu amor, vá em frente! Use a criatividade para espantar a mesmice, mesmo que tenha que ficar em casa. Pode se apaixonar por alguém que acabou de conhecer -- olhe mais ao seu redor!





A Lua estará em sua Casa das Posses a partir de hoje e deve influenciar os assuntos financeiros nos próximos dias. Vale a pena organizar suas contas, planejar o orçamento e cuidar do que é seu, especialmente se está precisando fazer o dinheiro render até o final do mês. Se vislumbrar um negócio lucrativo, mantenha segredo sobre a sua boa sorte -- Mercúrio, em trígono com Plutão, favorece segredos e assuntos conduzidos de maneira sigilosa. Esses astros também podem promover mudanças profundas em vários setores, por isso, mantenha a mente aberta para lidar com os desafios e encontrar novas oportunidades. Você pode esclarecer um mal-entendido logo cedo, tanto na vida pessoal quanto na área amorosa. Organizar a vida financeira do casal pode ser mais proveitoso agora. A paquera pode trazer desafios, mas a atração física terá papel de destaque e promete animar as coisas!





Logo cedo, há chance de recuperar um dinheiro emprestado ou encontrar um objeto que tinha perdido. Depois, a Lua brilha em Peixes e traz mais disposição para colocar alguns assuntos pessoais em ordem. Apoie-se nas qualidades do seu signo para se destacar e atingir os seus objetivos! Você vai se entender bem com os amigos, que devem se mostrar dispostos a apoiar seus empreendimentos, mesmo se puderem contribuir apenas com ideias e palpites. O trígono entre Mercúrio e Plutão favorece a cooperação com pessoas próximas, especialmente se vocês também dividem as mesmas ideias e valores. O romance só tem a ganhar se você e o mozão valorizarem os pontos que têm em comum. Quem está na pista, um lance passageiro pode ser divertido: seja confiante e aproxime-se de quem deseja se estiver em busca de um novo amor.





Por João Bidu