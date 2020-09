Homem encontrado morto na beira de estrada pode ter sido vítima de latrocínio

Vítima foi identificada e tinha 45 anos

Posição em que a vítima estava indica suposto assassinato ©Maracaju Speed

Foi identificado com Odair Soares, 45 anos, o homem encontrado morto nas margens da MS-164 na última segunda-feira (28). O corpo estava na beira da estrada, na região de Maracaju, a 160 quilômetros de Campo Grande.





A princípio, testemunhas localizaram o corpo e acionaram a Polícia Militar. Assim, equipe da PMRv (Polícia Militar Rodoviária) esteve no local e encontrou o homem ajoelhado e com a cabeça no chão, com vestígios de sangue na cabeça e nas costas.





Com isso, Polícia Civil e Perícia foram acionadas e, segundo o Maracaju Speed, a suspeita é de um assassinato. Além disso, o caso pode ser um latrocínio, roubo seguido de morte, já que a camionete S10 de Odair não tinha sido localizada.





O registro foi feito como morte a esclarecer e o caso é investigado.