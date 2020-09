Friboi patrocina live de Bruno & Marrone com Wesley Safadão

Evento ainda contará com a participação do humorista Tirullipa





Neste próximo sábado (19), a partir das 20h, acontece a live conjunta da dupla Bruno & Marrone com o cantor Wesley Safadão. O evento musical, que ainda terá a participação do humorista Tirullipa, contará com patrocínio da Friboi. Durante a transmissão, a marca de carne bovina promoverá sua marca-mãe Friboi e também a Maturatta Friboi – A Carne do Churrasco Perfeito.





A ativação das duas marcas acontecerá por meio de composição no cenário da live, logo na tela e divulgação nas mídias digitais da Friboi. Além disso, a empresa também comunicará a sua mais recente promoção “Friboi 3 Milhões de Reais em Prêmios” ( www.promocaofriboi.com.br ), que se estende até o mês de setembro e premia os consumidores com um ano de supermercado grátis, geladeiras recheadas de Espetinho Friboi e raspadinhas de R$ 50 pelo PicPay.





Essa é a terceira vez que a Friboi patrocina a live da dupla. Diferentemente dos eventos anteriores dos artistas, realizados em suas cidades natais, dessa vez eles vão se encontrar na cidade de São Paulo para oferecer aos fãs cinco horas de muita música. A transmissão acontecerá pelos seus canais no YouTube ( Bruno & Marrone Wesley Safadão ).





Sobre a Friboi





Com mais de quatro décadas de história, a Friboi – unidade de negócios de carne bovina da JBS – revolucionou o mercado ao descomoditizar a carne bovina brasileira e construir uma marca referência no mercado. A empresa mantém algumas das marcas de carne bovina mais reconhecidas do Brasil, com um amplo portfólio de produtos, composto pela homônima e líder de mercado Friboi, Maturatta Friboi, Do Chef Friboi, Reserva Friboi, 1953 Friboi e Swift Black, que atendem a diversos públicos. Com foco na garantia de origem, na qualidade e na segurança do alimento entregue ao consumidor, desde o bem-estar animal até a entrega do produto final, a Companhia adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor, e monitora seus fornecedores de gado de forma constante por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados das fazendas e acompanhamento de dados oficiais de órgãos públicos. A Friboi está presente em mais de 150 países e, atualmente, conta com 37 unidades produtivas em todo o Brasil.









