Ex-marido sequestrada mulher e filho e leva a força para o Mato Grosso

Segunda a polícia, a jovem ainda foi estuprada pelo suspeito durante a viagem. Ele foi preso em flagrante

A vítima conseguiu pedir socorro a família, que avisou a Polícia Militar de MT ©ILUSTRAÇÃO Uma jovem de 20 anos foi sequestrada e estuprada pelo ex-marido em Sidrolândia – a 71 quilômetros de Campo Grande. Ela e o filho foram raptados enquanto andavam pelas ruas da cidade e levados a força para a cidade de Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso.





O crime aconteceu no dia 20 de setembro. Segundo o site Cenário MT, a vítima e o filho foram raptados por um homem desconhecido em Sidrolândia e levados até Campo Grande, onde foram entregues ao suspeito do crime. Na Capital, o ex-marido da jovem a obrigou a entrar Peugeot 207 e viajou com ela para o Mato Grosso.





Segundo o relato da vítima, o homem parou em várias cidades e a estuprou ao longo do caminho. Para escapar, ela aproveitou a distração do ex-marido, conseguiu carregar o celular e ligou escondido para a família. Os parentes avisaram a Polícia Militar que resgatou mãe e filho na cidade de Ribeirão Cascalheira. O suspeito foi preso e o caso segue em investigação.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Geisy Garnes