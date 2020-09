EMPREGOS| Funtrab oferece mais de 900 vagas nesta terça-feira em MS

Somente em Campo Grande são mais de 450 oportunidades

A Funtrab oferece 921 vagas de trabalho em Mato Grosso do Sul ©DIVULGAÇÃO

Somente em Campo Grande são 457 vagas, com destaques para atendente de lojas e mercados, auxiliar de linha de produção, carregador, costureira de máquinas industriais, eletricista, eletricista auxiliar, operador de caixa, pedreiro, separador de sucata, servente de obras, técnico de enfermagem e vendedor.





No interior do Estado há oportunidades para trabalhar em Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas. Interessados devem procurar a Casa do Trabalhador do município.





Em Dourados são 172 vagas com destaque para auxiliar de linha de produção, auxiliar operacional de logística, retalhador de carne, técnico em fibras ópticas e vendedor. O endereço é Rua Hayel Bom Faker, 5.470, no Jardim Europa.





Serviço





Informações sobre essas e muitas outras oportunidades podem ser obtidas na sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, 2773, Centro de Campo Grande. O atendimento é das 7h30 às 13h30.













Por Gabriel Neris