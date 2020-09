ELEIÇÕES 2020| PSD oficializa candidatura de Marquinhos e vice em convenção na terça-feira (15)

Prefeito Marquinhos Trad ©DIVULGAÇÃO

O Partido Social Democrático (PSD) realiza, na terça-feira (15), a convenção para oficialização da candidatura de Marquinhos Trad à reeleição em Campo Grande. No ato, também serão anunciados o candidato a vice, os partidos que vão se coligar com o PSD na disputa majoritária e os 44 candidatos a vereador.





A convenção respeitará as regras de biossegurança recomendadas pela Prefeitura de Campo Grande, seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Governo Federal e Governo do Estado. Para evitar aglomeração, só será permitido o acesso dos 24 filiados com direito a voto.





Os convencionais votarão em escala pré-definida, entre 14 e 17 horas, quando serão computados os votos e anunciado o resultado final. A convenção tem chapa única e os convencionais com direito a voto deverão dizer sim ou não à candidatura de Marquinhos Trad e do candidato a vice.





Os filiados com direito a voto só poderão entrar no diretório com máscara. Na entrada, eles precisarão aferir a temperatura e higienizar as mãos com álcool.





Terão direito a voto os representantes do diretório municipal, delegados do partido, vereadores, o deputado federal Fábio Trad e o senador Nelsinho Trad. O deputado Londres Machado não vota, porque tem domicílio eleitoral em Fátima do Sul.





ASSECOM