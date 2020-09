ELEIÇÕES 2020| Partidos devem registrar candidaturas à prefeitura de Campo Grande até dia 26

Os 15 partidos que oficializaram nomes de representantes para concorrer ao cargo terão até esta data para ir até o TRE-MS.

Os 15 partidos que oficializaram nomes de representantes para concorrer a prefeito de Campo Grande têm até o dia 26 deste mês para registrar suas candidaturas no TRE- (Tribunal Regional Eleitoral).





O prazo-limite para as convenções para definir coligações e escolher candidatos nas eleições municipais se encerrou na quarta-feira (16) e vários partidos indicaram correligionários para o confronto contra o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSB), que busca a reeleição.





Em sua caminhada rumo a mais quatro anos de mandato, Marquinhos Trad terá em seu palanque os maiores partidos do Estado, inclusive alguns que integram base aliada do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.





A coligação “Juntos por Campo Grande” terá PSDB, DEM, Patriotas, Rede, PTB, PCdoB, PSB e Republicanos.





A aliança encabeçada pelo candidato Sérgio Harfouche (Avante) conta com apoio do DC (Democracia Cristã) e do PRTB.





O ex-secretário municipal Paulo Matos (PSC) atraiu o apoio apenas do PROS, enquanto Marcelo Miglioli, candidato a prefeito do Solidariedade, terá o apoio do nanico PMN.





Os demais postulantes ao cargo farão “carreira solo” rumo a prefeitura da Capital, uma vez que seus partidos registram chapa-pura em suas convenções, que são os casos de Dagoberto Nogueira (PDT), Pedro Kemp (PT), Márcio Fernandes (MDB), Esacheu Nascimento (PP), Marcelo Bluma (PV), Sidnéia Tobias (Podemos), João Henrique Catan (PL), Cris Duarte (PSOL), Guto Scarpini (Novo), Loester Trustis (PSL) e Thiago Assad (PCO).

Por: Willams Araújo