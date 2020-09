ELEIÇÕES 2020| Domício Júnior lança sua pré-candidatura a vereador de Campo Grande

Na última terça-feira, Domicio Junior, mais conhecido como Pr. Domicio, lançou sua pré-candidatura a Vereador de Campo Grande pelo Solidariedade. A Convenção Municipal, realizada no formato drive-in no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês em razão da pandemia e atendendo todas as recomendações de biossegurança, contou com a participação de mais de 200 veículos - limite disponível estabelecido pela organização, além dos que não chegaram a tempo de ocupar uma das 200 vagas permitidas - ocupados por amigos, apoiadores e familiares.





Para Domicio, entrar na disputa por uma vaga na Câmara Municipal e colocar seu nome à disposição, é uma forma de intensificar e ampliar seu trabalho a favor das pessoas e suas famílias. “Não estou trocando meu chamado ministerial, estou apenas, com a permissão de Deus, ampliando as esferas de atuação e influência do meu chamado. Deus me preparou para este momento e vou honrá-lo como sempre O honrei por onde passei”, afirmou.





O pré-candidato destacou ainda a importância em contar com a participação ativa da população neste processo de campanha, pesquisa dos candidatos, apoio e consciência. “A política sempre esteve e sempre está presente na vida de cada um de nós, não podemos simplesmente ignorá-la, acreditar no pior, agir com indiferença ou comodismo. Precisamos ir à luta, acabar com o ciclo vicioso da corrupção e quebrar as correntes de um sistema falho e sujo. Mas ninguém faz nada sozinho. Precisamos nos unir e criar uma nova corrente do bem, do trabalho digno, efetivo e honesto”.





Domicio Junior tem 55 anos, é casado e pai de três filhos. É Bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Vida Nova e Mestre em Liderança pela Florida Christian University. Fundou o Instituto Advance - Treinamento e Motivação. Viajou todo o Brasil e EUA palestrando para mais de 200.000 pessoas em mais de 1.000 lugares diferentes. Adaptou a ferramenta comportamental DISC (Criada em 1930) para utilização em organizações sem fins lucrativos, apoiando e trabalhando em vários projetos sociais, em diversas áreas e regiões, na esferas municipais, estaduais e federais.





