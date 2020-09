ELEIÇÕES 2020| Corumbá tem sete candidatos na disputa pela prefeitura

Marcelo Iunes disputará a reeleição com ex-prefeito; apenas um dos postulantes é mulher

Na ordem: Iunes, Duarte, Dr. Gabriel, Lobo, Anísio e Josiane

A cidade de Corumbá, no oeste de Mato Grosso do Sul, terá sete candidatos à prefeitura. O prazo para os partidos homologarem os nomes terminou na quarta-feira (18), mas esse número pode mudar até o fim do prazo para registro junto ao TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) em 26 de setembro.





O atual prefeito, Marcelo Iunes (PSDB), disputará a reeleição. Ele assumiu o cargo em 2017, após a morte de Ruiter Cunha.





Iunes terá como vice o ex-vereador Dirceu Miguéis (PP). A chapa tem o apoio do PDT, PTB, Podemos e Republicanos, PV, PSB e PCdoB.





O ex-prefeito Paulo Duarte (MDB) tenta retornar ao cargo. Ele foi derrotado por Ruiter em 2016. A vice será Luciana Cândia (DEM), ex-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Corumbá e esposa do vereador Mohamad Abdallah.





Duarte terá o apoio do PT – legenda a qual foi filiado por 16 anos –, PL, Patriota e Solidariedade.





Em chapa pura, o vereador Dr. Gabriel (PSD) terá como vice o empresário Bruno Miguéis. O PSL lançou Elano Almeida e a professora Maria Berenice como candidatos a prefeito e vice, respectivamente. Elano já disputou o cargo outras três vezes, sempre pelo PPS.





O radialista Adilson Lobo é o nome do Avante, que terá como vice Roberto Carlos Iváquia. É a primeira vez que Lobo concorre a um cargo eletivo.





A única mulher na disputa é a professora Joseane Garcia, do PRTB. Ildes Melquíades, que já foi candidato a vereador por duas vezes e a deputado estadual, mas não conseguiu se eleger, é o vice.





Por fim, Anísio Guilherme da Fonseca concorrerá pelo PSOL. Indígena da etnia Guató, terá como vice o trabalhador da agricultura familiar Jairo Barbosa. Anísio Guató já concorreu à prefeitura em 2008, à Câmara Municipal em 2004, à Câmara dos Deputados em 2014 e ao Senado Federal em 2018.





As informações são dos jornais Diário Corumbaense e Correio de Corumbá.









Fonte: Midiamax Por: Adriel Mattos

Montagem: Anderson Gallo, Diário Corumbaense / Michel Jesus, Câmara dos Deputados / Leonardo de França