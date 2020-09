ELEIÇÕES 2020| Convenção do PSB de Campo Grande aprova chapa com 29 vereadores e coligação na Majoritária com Marquinhos Trad

Na tarde quente desta segunda-feira a Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Campo Grande, presidida pelo vereador Carlos Augusto Borges (PSB), aprovou a chapa de vereadores com 29 candidatos e a coligação na Majoritária com o PSD em apoio à reeleição do prefeito Marquinhos Trad e vice. Carlão deu a abertura a Convenção Partidária às 9 horas na sede do diretório estadual da Legenda e na solenidade de encerramento às 15 horas ressaltou a união das duas siglas pelo bem de Campo Grande.

“Essa parceria é pelo bem da nossa Capital que tem avançado apesar das dificuldades enfrentadas, mesmo com uma Pandemia. Vamos unir forças por nossa gente, pela qualidade de vida de todos os campo-grandenses. Vamos mostrar através da nossa chapa de vereadores um grande potencial para elegermos pelo menos três vereadores”, disse Carlão.





O prefeito Marquinhos Trad compareceu ao fechamento da convenção, mas não fez uso da palavra em respeito a legislação eleitoral, já o presidente estadual do PSB, o médico cardiologista Ricardo Ayache fez um discurso acalorado em defesa da reeleição do prefeito Marquinhos Trad.

©DIVULGAÇÃO “O PSB optou por ficar com o Marquinhos porque ele trouxe o equilíbrio que a cidade precisava. E como médico preciso exaltar sua postura como gestor durante a Pandemia do Covid-19, uma situação complexa na saúde e mesmo assim teve atitudes exemplares elevando os leitos de UTI de 100 para 320. Tem feito uma gestão sem escândalos quanto as verbas da saúde, situação que aconteceu em várias cidades do país. Colocou a cidade nos eixos, em meio a crise, a cidade está sendo recapeada, novas Avenidas. Investimentos na área da cultura e lazer com o Reviva Centro e tantos outros importantes investimentos. A união do PSB com o prefeito Marquinhos pela força do trabalho em favor da nossa Capital”, disse Ricardo Ayache.





O vice-presidente municipal do PSB de Campo Grande, vereador Francisco Veterinário pediu a proteção de Deus ao projeto do partido e o empenho de toda chapa. “Juntos vamos vencer”.





Cerca de 50 pessoas participaram do encerramento da convenção, respeitando o uso obrigatório de mascaras e distanciamento.





Lista de Candidatos Aprovados em Convenção pelo PSB de Campo Grande





1. CARLOS AUGUSTO BORGES - CARLÃO COMUNITÁRIO MESMO





2. FRANCISCO GONÇALVES CARVALHO - VETERINÁRIO FRANCISCO





3. GIANCARLO CORRÊA MIRANDA - GIANCARLO MIRANDA





4. JOÃO WAGNER CRUZ - JOÃO WAGNER





5. MARLON TONY BRANDT - MARLON BRANDT





6. MARIA ANTONIA RODRIGUES - MARIA ANTONIA





7. CÉSAR AUGUSTO NICOLATTI - DR. CÉSAR NICOLATTI





8. PAULO ROGÉRIO DE CARVALHO SILVA - CORONEL ROGÉRIO





9. JAIME BRITO LENCINA - SOLDADO JAIME LENCINA DA FARMÁCIA





10. SUMAIRA PEREIRA ALVES ABRAHÃO - ENFERMEIRA SUMAIRA





11. EDINALDO RIBEIRO DE LIMA - EDINALDO RIBEIRO





12. FERNANDA PAIXÃO OLIVEIRA - FERNANDA PAIXÃO





13. SELMA DA CONCEIÇÃO PRADO - SELMA PRADO





14. JOCELI APARECIDA DUARTE JARA - JOCELI JARA





15. CLEIDE MARTINS - CLEIDE MARTINS





16. ROBERTO CARLOS CEZAR LEAL - BIGODE SEGURANÇA





17. VILMA RODRIGUES PEREIRA PRATES - VILMA PRATES





18. JEANE FREITAS DE JESUS - JEANE FREITAS





19. NECEPHORA IZIDORIA IZABEL DE OLIVEIRA - PROFESSORA DORA





20. MARIA AUXILIADORA BARBOSA EXEVERRIA DE SOUZA - DORA EXEVERRIA





21. ESTELA CÁCERES FRANCO - ESTELA FRANCO





22. HENRIQUE SOARES DE CASTRO REZENDE - HENRIQUE REZENDE





23. JOSIMAR ANTONIO BARBOSA DE MELO - JOSIMAR BARBOSA





24. JOSÉ CARLOS ROLIM - POETA DJANDRE





25. FERNANDO JOSE OLIVEIRA MORAES CARDOSO - FERNANDO CARDOSO





26. JANNILDE DA SILVA BORGES - JANE





27. TANIA AUXILIADORA GABRIEL CAPATO DE OLIVEIRA -TANIA GABRIEL





28. RONILDO DE OLIVEIRA QUEIROZ - RONILDO QUEIROZ





29. LUIZ ANTONIO DE SOUZA OJEDA - OJEDA

Por: Janaina Gaspar