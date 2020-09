ELEIÇÕES 2020| Com Carlla Bernal de vice, Marcelo Miglioli contará também com o apoio do PMN

Os presidentes do Solidariedade e do Partido da Mobilização Nacional (PMN), juntamente com o candidato a prefeito de Campo Grande Marcelo Miglioli, anunciaram na tarde desta terça-feira o nome da enfermeira Carlla Bernal para compor a chapa na condição de candidata a vice. Os nomes serão homologados na convenção do SD que acontece na noite de hoje em sistema drive-in no Shopping Bosque dos Ipês a partir das 19h.





A apresentação de Carlla Bernal foi feita pelo vereador Papy, presidente do Diretório Regional do Solidariedade, ao lembrar que neste dia 15 de setembro “comemoramos exatos 11 meses do lançamento da pré-candidatura do Marcelo a prefeito de Campo Grande”. Ele destacou que durante esse período “nos esforçamos, com sucesso, para manter o projeto mesmo diante de uma máquina pública agressiva”.





Alexandre Rezende, presidente do diretório regional do PMN, falou sobre o que classificou como “ousadia” o fato de reunir um time que veio para fazer diferente. “Por trás de toda essa movimentação existe uma bela História política e de vida do Marcelo que nos animou a tocar esse projeto em frente”, destacou.





Enfermeira por formação, sempre envolvida com questões relacionadas à saúde, ela também se aproximou do projeto encabeçado por Marcelo Miglioli por acreditar ser possível fazer política que de fato atenda aos anseios da população. “Temos um time que cm certeza vai fazer diferente à frente da prefeitura”, argumentou.





Por sua vez, Marcelo Miglioli reiterou o fato de a sua candidatura estar lastreada em ideias que se completam, sem fisiologismo. “Estamos unidos em torno de um programa que contempla a cidade e a sua gente, e não grupos políticos que almejam apenas o poder pelo poder. É com essa política antiga e nefasta que queremos acabar com o projeto que hoje encabeçamos”, finalizou.





PMN consolida apoio a Miglioli





Na Convenção do PMN realizada hoje em Campo Grande, o partido consolidou o apoio a Marcelo Miglioli para a prefeitura. Mais de 50 membros da agremiação se reuniram no auditório do Turis Hotel para definir também a chapa de vereadores. Serão 40 candidatos para disputa das eleições deste ano.





O presidente regional do PMN, Alexandre Rezende e o presidente do diretório municipal Clodoaldo Bolsonaro, dirigiram os trabalhos. Eles receberam no meio da reunião a presença do engenheiro Marcelo Miglioli, com salva de palmas. Disseram que acreditam no projeto Pense Grande Campo Grande como a melhor proposta de desenvolvimento da Capital.









ASSECOM