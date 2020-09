ELEIÇÕES 2020| Chapadão do Sul poderá ter candidatura única

Pela primeira vez na história do município, Chapadão do Sul poderá ter candidatura única nas eleições municipais.Tudo dependerá do resultado da Convenção Municipal que o PT realizará nesta quarta-feira (16).



O nome lançado como pré-candidato é do advogado Dr. Flavio. Caso o mesmo decide não concorrer o município terá apenas o nome do atual prefeito João Carlos Krug, no páreo, já que os partidos do MDB e PL, abriram mão de lançar candidatos a prefeitos.





Nos bastidores da política, há comentários que a executiva do estadual, já determinou que o PT não concorra a prefeitura e venha a coligar com o PSDB.





Caso não haja nenhum impedimento João Carlos Krug será o próximo prefeito, enquanto a campanha para vereador promete ser a mais acirrada da história.









Fonte: OCORREIONEWS