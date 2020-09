ELEIÇÕES 2020| Capital já tem 727 candidatos a vereador, 6% a mais do que em 2016

Número de candidatos ainda pode aumentar até o final do dia, quando encerra o prazo para registro

©DIVULGAÇÃO Campo Grande já recebeu o registro de 727 candidatos a vereador, o que representa 6% a mais do que em 2016, quando 673 concorreram ao cargo na cidade. Este número ainda pode aumentar ao longo do dia, já que o prazo (registro) da Justiça Eleitoral segue até às 18h deste sábado (26).





Já registraram os nomes para o cargo de vereador na Capital os partidos: PV, PDT, Solidariedade, MDB, PV, PSDB, Rede, PTB, PSOL, PT, Republicanos, Cidadania, Podemos, Avante, PSD, PSL, PMN, PC do B, PSC, PP, Democratas, PSB e Novo. A expectativa é que seja ampliado os concorrentes até o final do dia.





O aumento de candidatos a vereador neste ano, já era esperado pela Justiça Eleitoral, em função do fim das coligações proporcionais, onde os partidos juntavam as chapas para concorrer às vagas na Câmara Municipal. Agora cada legenda precisar sair em “chapa pura”, por isso prefere lançar o máximo de concorrentes, ou seja, 44 nomes.





Algumas siglas preferiram lançar chapas menores, no entanto a maioria saiu com o grupo completo, até para ter mais chances de chegar ao “quociente eleitoral” e eleger mais de um representante na Capital. Esta nova regra deve favorecer os partidos médios e grandes, e ter menos participação dos menores.





Em Campo Grande, dos 29 vereadores atuais, 27 irão tentar a reeleição na Câmara Municipal. Com isto já se abriu duas vagas para renovação. Na eleição anterior (2016), a mudança nas cadeiras do legislativo foi de 62%, com 18 novos parlamentares.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Leonardo Rocha