Dupla de moto executa irmãos gêmeos com tiros de pistola 9 milímetros

Os irmãos gêmeos Alexandre Muler Passos e Rafael Muler Passos, 31 anos, foram executados com 13 tiros de pistola 9 mm (milímetros). O caso aconteceu numa quitinete onde os dois viviam, na noite de ontem (25), na Rua Domingos Giordano, no Residencial Mata do Jacinto, bairro localizado na saída para Cuiabá, em Campo Grande.





Conforme boletim de ocorrência, testemunhas contaram que dois homens numa motocicleta Honda Titan, com apoio de um carro preto com insulfilm, foram em direção ao portão de acesso a quitinete, entraram e dispararam vários tiros de pistolas 9 milímetros.





Rafael foi morto com aproximadamente 7 disparos, na região do pescoço, tórax, perna direita, embaixo das axilas e no lado esquerdo do punho. O irmão dele, Alexandre, foi executado com aproximadamente 6 disparos, nas pernas (na altura da coxa), braço esquerdo e nádegas. Peritos encontraram na residência cápsulas e alguns projéteis.





O óbito foi atestado por médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança e as imagens poderão ajudar a polícia durante as investigações. O motivo do crime não foi informado. O caso foi registrado como homicídio qualificado. Um dos irmãos tinha passagem por furto e tráfico de drogas.





