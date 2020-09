DOURADOS| Em convenção, DEM confirma Barbosinha e abre leque para alianças

Os três maiores partidos de Dourados decidiram realizar neste sábado (12) as respectivas convenções para definição da forma de participação nas eleições de 15 de novembro. O MDB reúne filiados no hotel Bahamas, o PSDB na escola Presidente Vargas e o DEM na Câmara de Vereadores e os três, por unanimidade, vão confirmar a aliança com o deputado Barbosinha para a disputa da Prefeitura.





Até quarta-feira (16) que vem, último dia permitido pela legislação eleitoral para a definição de candidaturas, o deputado Barbosinha segue em entendimentos com as demais forças políticas da cidade, visando a construção de um projeto que seja capaz de promover a retomada do desenvolvimento econômico, “sobretudo em torno do maior desafio que o próximo gestor terá de encarar, de reequilibrar as finanças e retomar o ritmo de crescimento da cidade”, como define o deputado do DEM.





A chapa DEM-PSDB, a ser homologada na convenção desde sábado, que começa a partir das 14 horas, e será transmitida em live ao vivo pelas redes sociais, de Barbosinha, diretamente do plenário da Câmara, terá a presença das principais lideranças locais e do Estado, como o vice-governador Murilo Zauith, presidente estadual do Democratas e o secretário estadual de Articulação Política, Sérgio de Paula, presidente regional do PSDB. Também confirmaram presença os deputados Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa, Zé Teixeira (DEM), secretário geral do partido no Estado, Herculano Borges (Solidariedade), presidente estadual da legenda aliada, Marçal Filho e o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, entre outros.





“Iniciamos a partir de agora uma caminhada que, até o dia 16, ainda tem condições de agregar novas e representativas forças locais, todas até então exercendo o legítimo direito de pleitear mais espaços na vida política, mas que, esperamos, avaliem a dimensão do desafio a que estamos nos propondo e possam vir conosco, engrandecer esse projeto”, avaliou Barbosinha, que ainda espera atrair o PSD da vereadora Daniela Hall e o PSB do médico Davi Infante, “parceiros importantes de grandes embates que já fizemos e figuras necessárias para somar ao enfrentamento que estamos nos propondo a partir de janeiro”.





Por: Luciana Bonfim