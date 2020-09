DIA DO CONTADOR| 4 famosos que são contadores e você não sabia

Alguns profissionais das Ciências Contábeis também seguiram outras carreiras e se tornaram figuras públicas

Nem sempre os famosos planejaram o sucesso desde o início da juventude e já passaram por outras profissões que os fãs nem imaginariam. Nesta terça-feira (22) é comemorado o Dia do Contador. Separamos 4 famosos que você com certeza já ouviu falar mas que não sabia que eram contadores profissionais formados.





O contador é o responsável por estudar e avaliar atividades financeiras de uma empresa ou instituição. Ser o contador exige disciplina, atenção, perseverança, dedicação e criatividade. Estas características levaram alguns contadores de formação a se destacarem também em outras atividades. Conheça alguns contadores famosos em áreas bastante diversas





Sílvio Santos





©DR O contador brasileiro mais famoso não fica atrás em termos de fortuna acumulada. Formado em Contabilidade pela Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcanti, Senor Abravanel é mais conhecido como Silvio Santos , dono da rede de televisão SBT. Utilizando-se dos conhecimentos adquiridos na área contábil, aliados ao tino empresarial, à persistência e ao carisma pessoal, Silvio Santos construiu um império da mídia brasileira e tornou-se um mito nacional de self made man, que em português quer dizer um homem que fez sucesso por seus próprios esforços.



Malvino Salvador

Formado pela Universidade Federal do Amazonas, o ator Malvino Salvador também é contador. Ele também já foi bancário e modelo, tendo desistido da segunda modalidade pela falta de oportunidades, mas que mais a frente abriu a ele as portas para propagandas publicitárias e, então, a atuação.





Kenny G

Kenneth Bruce Gorelick, mais conhecido como Kenny G, é um saxofonista norte-americano mundialmente famoso e o músico instrumental mais vendido na história moderna, com mais de 75 milhões de discos. O que muitas pessoas não sabem, porém, é que o músico é formado “Magna Cum Laude” em Contabilidade, pela Universidade de Washington.





Mick Jagger

O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, é mais um contador famoso. No seu caso, um “quase” contador. Jagger estudou Contabilidade e Finanças na Escola de Economia de Londres com uma bolsa de estudos. No entanto, ao mesmo tempo, ele se tornou amigo de Keith Richards e outro guitarrista, Brian Jones, dando início ao cultuado grupo de rock. O curso de Contabilidade ficou para trás e o mundo do rock and roll ganhou uma lenda.





Por: Carlos Yukio