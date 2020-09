Deputado Onevan homenageia Capitão Marques pelo trabalho na Polícia Militar

12° Batalhão da PM agora é denominado como “Capitão José Marques Filho”

O deputado estadual Onevan de Matos foi o autor de emenda em projeto de lei que homenageou e denominou como “Capitão José Marques Filho” o prédio do 12° Batalhão de Polícia Militar de Naviraí.





“Esta é uma justa homenagem que propus e que a Assembleia Legislativa presta ao querido e saudoso Coronel Marques, que durante anos foi exemplo de hombridade e integridade, dedicando sua vida à Polícia Militar, especialmente no município de Naviraí”, justificou o deputado estadual Onevan de Matos.





Lei 5.560/2020 – De autoria do deputado estadual José Carlos Barbosa, a agora Lei 5.560/2020 (Institui denominação Histórica aos Batalhões, Esquadrão Independente, Companhias Independentes e Unidades Escolas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul) denominou 36 unidades físicas da Polícia Militar em todo o Estado, homenageando policiais militares com histórico de trabalho e dedicação em cada localidade.





O deputado estadual Onevan de Matos, referendado pelo Conselho de Segurança de Naviraí, apresentou emenda ao projeto de lei no intuito de homenagear o Capitão José Marques Filho em razão de seu amplo trabalho pela Segurança Pública do município e da região.





Coronel Marques – Paulista de Tupã, José Marques Filho nasceu em 21 de janeiro de 1958. Ingressou nos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em 1° de fevereiro de 1980 como Terceiro Sargento. Atuou no município de Naviraí desde 1991 até o seu passamento – em 20 de maio de 2020 –, na patente de capitão.





Por: Fernando Ortega