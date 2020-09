Deputado Felipe Orro pede que empresas prorroguem suspensão no corte de água e luz

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicações à Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Energisa e Águas Guariroba, que detém a concessão para fornecimento de água e esgoto em Campo Grande, para que prorroguem a suspensão no corte do fornecimento dos serviços pela falta de pagamento. A medida já havia sido solicitada pelo parlamentar em março e vigorou até agosto, no entanto, como a situação ainda não se normalizou devido à pandemia Covid-19, Felipe entende que o benefício precisa ser estendido.





“A grande maioria da população do Estado de Mato Grosso do Sul continua sofrendo com as consequências da pandemia da Covid-19, que tem causado austeridade e, por consequência, dificuldade para que os cidadãos sul-mato-grossenses mantenham suas faturas em dia. Considere-se ainda que o Estado de Mato Grosso do Sul continua em estado de calamidade pública, tendo ainda diversos Municípios também declarado calamidade pública pelas dificuldades que passam seus cidadãos, por conta da pandemia”, justificou o parlamentar.





A continuidade do fornecimento mesmo sem o pagamento não isenta o consumidor de quitar suas contas. Só garante que não terá o serviço suspenso pela falta de pagamento. “Importante que isso fique claro, essa medida não perdoa dívida nem premia o mau pagador. A concessionária continua com direito de cobrar e receber pelos serviços prestados. Só dá um tempo a mais para as pessoas organizarem suas economias”, explicou Felipe.





ASSECOM