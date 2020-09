Deputado Evander Vendramini obtém resposta sobre ações de combate a queimadas no Pantanal

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) recebeu dos órgãos competentes resposta sobre requerimento encaminhado no mês passado, em que solicita estudos e ações para o combate aos incêndios e queimadas na região pantaneira de Mato Grosso do Sul. O pedido foi enviado ao Governo do Estado, por intermédio das secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e de Segurança Pública (Sejusp).





Conforme justificativa do parlamentar, é preciso que haja ações de combate definitivo às grandes queimadas durante a época de estiagem, entre julho e setembro, quando os focos de incêndio fogem ao controle devido ao número de ocorrências ser superior à capacidade do efetivo da Polícia Militar Ambiental. A área pantaneira sul-mato-grossense é de cerca de 97,5 mil quilômetros quadrados, o que dificulta o trabalho da PMA de fiscalizar e combater os focos, bem como multar, repreender e deter os culpados.





A Semagro informou, por meio de ofício do Instituto de Meio Ambiente da Mato Grosso do Sul (Imasul), que o Estado possui normativas que permitem aos agentes de fiscalização a autuação daqueles que provoquem incêndios em vegetação, nativa ou não. Além disso, conta com o Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o qual visa o enfrentamento aos eventos críticos de incêndios que ocorrem em Mato Grosso do Sul e determinou a criação de uma sala de situação que atua permanentemente para atuar nas queimadas.





Em sua resposta, a Sejusp, por meio do Corpo de Bombeiros Militar de MS (CBMMS), comunicou que adquiriu recentemente equipamentos de proteção individual, abafadores, pinga-fogos, enxadas, facões e outros equipamentos de sapa para atuar nos atendimentos aos incêndios florestais. O CBMMS também está adquirindo viaturas do tipo autobomba tanque florestal e autossalvamentos, bem como caminhões de transporte de tropa e ônibus. A corporação informou ainda que realiza a Operação Pantanal 2020, com objetivo de fazer, desde o acompanhamento climatológico até o gerenciamento das ações de combate propriamente ditas, em parceria com a Defesa Civil, Forças Armadas, Ibama e Imasul.





Evander avaliou positivamente as informações que recebeu das secretarias. “Fico mais tranquilo em saber que todos estão preocupados com o aumento nos incêndios e queimadas que ocorrem em nosso Estado durante o período de estiagem e que essas ações de combate poderá acontecer durante todo o ano. No entanto, ainda precisamos de políticas definitivas de combate e fiscalização, para impedir que o nosso Pantanal e outras áreas do ecossistema sul-mato-grossense sejam afetadas ou até destruídas pelo fogo”, ressaltou o deputado progressista.





Por: Adriana Viana