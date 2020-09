Deputado Antônio Vaz propõe criação de Programa de Prevenção a Doenças Infectocontagiosas

Durante a semana o Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), apresentou o Projeto de Lei, que dispõe sobre o Programa para Prevenção de Doenças Infectocontagiosas, caracterizadas como epidemias ou pandemias, entre os Profissionais de Segurança Pública e da Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso do Sul.





O programa de prevenção possuirá treinamentos e capacitações para o enfrentamento de endemias e pandemias, para todos os profissionais da segurança pública e da administração penitenciária de todo o Estado, oferecendo a estes servidores repertório e preparo para atuar em meio a situações de crises sanitárias.





Conforme Vaz, o intuito do projeto é proteger a saúde física e mental dos profissionais de segurança pública e da administração penitenciária do estado de Mato Grosso do Sul com a previsão de um programa de prevenção em face de doenças infectocontagiosas que se caracterizem como epidemias ou pandemias.





ASSECOM